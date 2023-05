Všetci cítia, čo je Slovan. Predtým to tu niekedy chýbalo, vravel kapitán belasých

BANSKÁ BYSTRICA. „Hrajte, Dunajská už vyhráva,“ zakričal fanúšik na tribúne v Banskej Bystrici v štvrtej minúte zápasu Dukly so Slovanom Bratislava.

Hráči to na ihrisku pravdepodobne nepočuli a ostatní ľudia na tribúne rýchlo prišli na to, že to bola dezinformácia.

Futbalisti Slovana navyše vôbec nemuseli sledovať výsledok zo Žiliny, kde hrala Dunajská Streda. Pred zápasom 9. kola nadstavby najvyššej futbalovej súťaže mali pred DAC päťbodový náskok a na spečatenie piateho titulu v rade im stačil bod. Situáciu by im skomplikovala iba prípadná prehra.