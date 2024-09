Um zázraku skočil do Premier League. Ako sa (ne) predali esá Kmotríka?

BRATISLAVA. Ak tréner Vladimír Weiss hovoril v prípade postupu Slovana do hlavnej fázy Ligy majstrov o zázraku, tak v prípade jeho ex (Petržalky) to platilo dvojnásobne. A možno ešte viac.

Bola jeseň 2005. Súčasný tréner úradujúceho slovenského majstra bol vtedy iba na začiatku trénerskej kariéry.

Čo sa týka Petržalky, Weiss mal k dispozícii tím takmer výlučne zložený zo slovenských hráčov. Ani zďaleka nemali toľkých medzinárodných skúseností ako súčasný tím Slovana. Trebárs Juraj Halenár a Ján Kozák mladší mali vtedy životnú formu, ale na konte minimum reprezentačných štartov.