Kanonáda Arsenalu zariadila postup do osemfinále po 7 rokoch. Arteta: Je to skutočný sen

Zverenci Mikela Artetu proti francúzskemu mužstvu doslova naplnili svoj prívlastok "kanonieri". Päť gólov "nasúkali" súperovi už v prvom polčase, pričom prvé štyri padli do 27. minúty.

Po zmene strán Arsenal mierne poľavil, no súpera k výraznejšej šanci nepustil. Na konečných 6:0 upravil v 86. minúte Jorginho z pokutového kopu.

"Keď sme prvýkrát zbadali našu skupinu, chceli sme skončiť na vrchole. Podarilo sa nám to a môžeme byť hrdí," citovala Saku agentúra AP.

Hráči musia veriť, že sme toho schopní proti veľkým súperom. Teraz si počkáme na to, koho uvidíme ďalej," zhodnotil zápas Arteta.

"Je to skutočný sen. Dnes sme mali šancu sa kvalifikovať a podarilo sa nám to naozaj presvedčivým spôsobom proti dobrému tímu.

Sevilla je na poslednom mieste s dvoma bodmi. V stredajšom dueli proti PSV pritom mala do 68. minúty dvojgólový náskok.

Americký reprezentant Ricardo Pepi zakončil hlavičkou po centri Yorbeho Vertessena. Eindhoven sa tak prebojoval do osemfinále LM prvýkrát od sezóny 2015/2016.

"Ak mám byť úprimný, keď som videl, že padol gól na 2:2, povedal som spoluhráčovi, že teraz je naša chvíľa.

Cítili sme, že to bol dôležitý zásah a vedeli sme, že príde víťazstvo," komentoval Pepi. Sklamanie naopak neskrýval Ramos.

"V Lige majstrov rozhodnú malé detaily. Mali sme to pod kontrolou, ale vylúčenie spoluhráča sa ukázalo ako kľúčové.

Je to sklamanie, keďže nie vždy môžete byť súčasťou tejto súťaže, no musíme držať hlavy hore. Dnes to bola pre klub ťažká prehra," skonštatoval po zápase.

