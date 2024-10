Dvakrát viedli, no napokon v šlágri získali bod. Som z toho frustrovaný, vravel Arteta

Jeho tím dvakrát viedol, no nakoniec remizoval 2:2 , keď nedokázal odpovedať na gól Mohameda Salaha v 81. minúte. Hostia stratili vedenie v tabuľke, keď sa na čelo posunul Manchester City.

Z predošlých siedmich ligových stretnutí bodoval naplno len v troch. V nedeľu išiel do vedenia v 9. minúte po góle Bukaya Saku, ktorý si na pravej strane poradil s obrancom Andrewom Robertsonom a prekonal aj brankára Caoimhina Kellehera.

Domáci tak hrali od začiatku so stredopoliarom Thomasom Parteym na pozícii pravého obrancu, na stopérskom poste nahradil po prestávke Gabriela Jakub Kiwior a na ľavej strane obrany bol len 18-ročný Myles Lewis-Skelly.

Vyrovnanie zariadil v 18. minúte kapitán hostí Virgil van Dijk pri jedinom rohovom kope v prvom polčase. Gól do šatne stihol poslať ešte Mikel Merino, ktorý hlavičkoval loptu z priameho kopu v podaní Declana Ricea.

Ten zastupuje zraneného Alissona, ktorý má už takmer mesiac problémy so stehnom. Kelleher v nedeľu inkasoval dva góly z troch striel súpera na bránu.

"V prvom polčase sme dominovali, náskok mal byť väčší. Dostali sme však dva góly a pritom sme im nedali nič zadarmo. Práve to je frustrujúce. Boli sme oveľa lepší, no v druhom polčase sme mohli urobiť pár vecí lepšie, preto sme nevyhrali. Nemali sme odvahu. Z toho som frustrovaný a sklamaný," citovala Artetu agentúra AFP.

Na začiatku nadstavenia ešte Kai Havertz preloboval Kellehera a trafil žrď. Loptu doklepol do odkrytej brány Gabriel Jesus, no rozhodca Anthony Taylor medzičasom odpískal faul Havertza na Trenta Alexandra-Arnolda.

Egypťan je v tejto sezóne najproduktívnejší hráč tímu – podieľal sa na 11 presných zásahoch a zároveň si pripísal 11. gól do siete Arsenalu.

Ku koncu stretnutia na seba stiahol troch hráčov v defenzíve domácich Darwin Nunez a Salah si nabehol do voľného priestoru pred bránu, kde mu prihral uruguajský spoluhráč.

"Dvakrát prehrávať s veľmi dobrým tímom a získať body ma teší. V prvom polčase dominovali, do druhého sme nastúpili silnejší. Dali sme do toho viac energie a oni museli dať dole zopár kvalitných hráčov, to nám možno pomohlo," zhodnotil Slot.

Vyjadril sa aj k situácii v tabuľke: "Viem, že radi hovoríte o titule. Vidieť, že dokážeme hrať s Arsenalom na ich štadióne je pozitívne."

Zastavil sa aj pri Salahovi, ktorý strelil 163. gól za Liverpool v Premier League a je tak ôsmy najlepší ligový kanonier klubu spolu s Robbiem Fowlerom.

"Veľkí hráči sa ukážu vo veľkých zápasoch. Kluby ako Liverpool a Arsenal potrebujú takýchto rozdielových hráčov. Dnes to bol 'Mo'."

Tabuľka Premier League