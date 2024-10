ONLINE: Arsenal FC - Liverpool FC dnes, Premier League LIVE (9. kolo)

Jeden z historicky nejúspěšnějších anglických klubů začíná éru bez. Charismatický německý manažer opustil lavičku The Reds na vlastní žádost po devíti letech, kdy s klubem z města Beatles získal všechny dostupné trofeje. Fanoušci si kromě šestého zisku ušatého poháru z Ligy mistrů UEFA cení nejvíce titulu z domácí Premier Legaue ze sezony 2019/20, kdy se do Liverpoolu vrátila mistrovská trofej po dlouhých třiceti letech. Dvakrát pak The Reds skončili těsně pod vrcholem, když se museli sklonit před famózním Manchesterem City pod vedením Pepa Guardioly.Do nové sezony tak vstupuje Liverpool s novým manažerem, kterým je 45letý nizozemský stratég, a téměř s neobměněným kádrem. I bez výraznějších nákupů ale The Reds potvrzují v úvodu nové sezony svoji sílu, po osmi odehraných kolech jsou s bilancí sedmi výher a jediné porážky na špici Premier League s náskokem jednoho bodu na Manchester City. Doposud jedinou porážku si Liverpool připsal s, kterému překvapivě podlehl ve 4. kole na Anfield Road. Od té doby ale sbírají The Reds pouze samé výhry, v posledním ligovém kole doma zdolalilondýnskou. Gólem a asistencí se na výhře výrazně podílel egyptský kanonýr, který je i na startu nové sezony ve skvělé formě, na kontě již má 5 gólů a stejný počet asistencí a po šlágru s Chelsea se posunul na historické 6. místo v počtu branek a asistencí v Premier League.Liverpoolu se daří také v Lize mistrů, kde v úvodním vystoupení zdolali italskýna San Siru, ve 2. kole si pak doma poradili spoměrem