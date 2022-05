Dúbravka je kultový. Budú o ňom hovoriť dlhé roky, tvrdí expert

„Martin Dúbravka? Je to niekto, kto prišiel do Anglicka z východnej Európy a rýchlo pochopil ľudí,“ tvrdí LEE RYDER.

Dúbravka znamená pre Newcastle veľmi veľa. Pre mňa osobne je hráčom, o ktorom sa bude hovoriť ešte dlhé roky. Podpísal zmluvu v čase (jar 2018, pozn. red.), keď klub potreboval stabilitu, a okamžite urobil dojem čistým kontom proti Manchester United pri víťazstve 1:0, čo je veľký výsledok. Úprimne si myslím, že má v Newcastle United kultový status. Keď raz skončí, tak sa bude naňho pozerať podobne ako na Pavla Srníčka (český brankár bol v Newcastle v rokoch 1991-1998, pozn. red). Je to niekto, kto prišiel do Anglicka z východnej Európy a rýchlo pochopil ľudí.

Kam by ste zaradili Dúbravku v rámci Premier League? Patrí medzi najlepších brankárov?

Už som to naznačil skôr, ale pre mňa bude na rovnakej úrovni ako Pavel Srníček. Je to veľká pocta, ale nehovorím to len preto, že je to špičkový brankár. Hovorím to preto, že je to naozaj milý chlap.

Je to jedna z prvých vecí, ktorú som si na ňom všimol. Spomeniem turné medzi sezónami v Španielsku. Po odohratí svojej porcie v zápase prišiel Dúbravka na tribúnu, ale nesedel tam len tak a nezačal si listovať v telefóne. Tak, ako to robia niektorí. Vybral sa medzi hráčov a brankárov, ktorí nehrávajú alebo boli zranení. Dal im pocit výnimočnosti a nemyslím si, že by to urobil každý hráč.

Newcastle má najbohatšieho majiteľa v Anglicku. Zostane Dúbravka aj v budúcej sezóne brankárom číslom jeden?