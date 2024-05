Najlepší tím v celej histórii, povedal Guardiola. Dokázal viac ako najväčšie legendy

Nikto nedokázal získať štyri tituly v rade. Ani Liverpool v 80-tych rokoch, ani Manchester United pod vedením Alexa Fergusona, ani Chelsea od príchodu Romana Abramoviča či Arsenal na lavičke s Arsenom Wengerom.

Dokázali sme niečo neuveriteľné - počas siedmich rokov vyhrať šesťkrát Premier League pri toľkej kvalite, pri toľkých skvelých tréneroch a toľkých skvelých tímoch v tejto lige.

Ak by mi niekto po mojom príchode do tímu povedal, že toto sa nám podarí dosiahnuť, by som určite odpovedal, že to je nemožné. Toto je naša éra. A my sme toho súčasťou."