Brighton si kopol do United aj na twitteri, Haaland hneď po hvizde vtipkoval

MANCHESTER. Do nového ročníka najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League 2022/2023 v nedeľu vstúpili i obidve manchesterské mužstvá - každé však s iným výsledkom. Kým United v domácom prostredí nestačili na Brighton (1:2), obhajca majstrovskej trofeje City zvíťazil na ihrisku londýnskeho West Hamu United (2:0).

Ronaldo prišiel neskoro Holandský tréner Erik ten Hag nezažil výsledkovo vydarenú premiéru na lavičke Manchestru United. Po stretnutí s Brightonom priznal sklamanie a rezultát označil ako „neúspech“.

„Od začiatku som vedel, že to nebude ľahké, ale je to proces a chce to čas. Musíme však vyhrávať zápasy. Mali sme si počínať lepšie,“ poznamenal 52-ročný lodivod.

Hráči United už do prestávky prehrávali 0:2 po dvoch zásahoch nemeckého legionára Pascala Grossa. Až po zmene strán, keď na ihrisko prišiel nestarnúci Portugalčan Cristiano Ronaldo, sa dokázali strelecky presadiť. No keďže španielsky gólman hostí Robert Sánchez vyťahoval loptu zo siete iba raz, napokon to na bodový zisk nestačilo. Hráči United si tak po stretnutí museli vypočuť piskot z tribún Old Traffordu.

Ten Hag verí, že tímu v ďalšom priebehu výraznejšie pomôže prítomnosť Cristiana Ronalda. Ten po špekuláciách o možnom odchode z klubu začal s tréningom iba nedávno. "Je s nami desať dní a to je málo na celých 90 minút. Ak by bol stopercentne pripravený, hral by určite od začiatku. Po jeho príchode na ihrisko sme hrali lepšie, bolo to vidieť," vyhlásil holandský kormidelník.

Bývalý hráč United Paul Scholes v pozápasovej reakcii kritizoval výkon domácich a predpokladá, že ak sa nezlepší ich herný prejav, na vyššiu priečku ako v minulej sezóne to stačiť nebude: "Ak budú hrať takto, šieste miesto je maximum, čo môžu dosiahnuť."

Brighton dosiahol druhé víťazstvo za sebou nad United, v máji tohto roka doma rovnakého súpera deklasoval 4:0. Teraz sa postaral o prekvapenie napriek tomu, že v lete prišiel o dvojicu kľúčových hráčov - Yves Bissouma zamieril do Tottenhamu a Marc Cucurella do Chelsea. Zinkasoval za nich takmer 100 miliónov libier. "Každý tím pocíti, keď ho opustia takíto hráči. Prestupové sumy za nich ukázali, že majú veľkú kvalitu. Máme však stále ambiciózny káder, ktorý nie je perfektný, ale snaží sa vyťažiť maximum zo svojho potenciálu a dáva do toho všetko," pochválil svojich zverencov tréner Graham Potter. Haaland rozhodol zápas a žartoval Kým tréner United Ten Hag žiadal o dostatok času, ten na aklimatizáciu v novom pôsobisku vôbec nepotreboval nórsky útočník Erling Haaland v službách Manchester City. Práve 22-ročný zakončovateľ, ktorý pred touto sezónou prišiel do tímu "Citizens" z nemeckej Borussie Dortmund, sa postaral o oba zásahy na trávniku West Hamu.

„Nepochybovali sme o ňom. Keď tento chlapec od narodenia dáva góly, prečo by nemal skórovať tu? Neuveriteľne si zbieha do hĺbky a predovšetkým dobre zakončuje,“ skonštatoval tréner Manchestru City Pep Guardiola.