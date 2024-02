VIDEO: Skvelá premiéra Čavriča v Japonsku. Srb chce hrať na EURO

BRATISLAVA. Keď odišiel zo Slovana Bratislava, slovenský majster prišiel o najlepšieho strelca. Muža, na ktorého sa mohol tréner Vladimír Weiss starší spoľahnúť. Srbský kanonier Aleksandar Čavrič pred odchodom do japonského klubu Kashima Antlers povedal, že chce okúsiť niečo nové. Že má na to vek. V dojemnom príhovore však uviedol, že na Bratislavu a Slovensko nezabudne. A chce sa sem raz vrátiť.

Pri premiére v japonskej najvyššej súťaži Čavrič okamžite zažiaril. V stretnutí na pôde Nagoya Campus strelil gól, pridal asistenciu a dopomohol svojmu tímu k výhre 3:0.

VIDEO: Prihrávka Čavriča na gól na 3:0

Čavrič strávil na trávniku 62 minút. V 47. minúte zvýšil Srb vedenie svojho mužstva na 2:0, presadil sa po centri hlavou. Od špecializovaného portálu Sofascore.com dostal za svoj výkon solídnu známku 8.4. VIDEO: Čavrič skóruje na 2:0

Čavrič hneď v prvom zápase v Japonsku potvrdil, že jeho útočná sila je enormná. A stále ju môže Slovensko využiť na blížiacom sa európskom šampionáte v Nemecku. Srb totiž požiadal o slovenské občianstvo. „Rozprával som sa s prezidentom Kováčikom i trénerom Calzonom. Obaja mi sľúbili, že občianstvo do majstrovstiev Európy stihneme,“ prezradil pre TVNOVINY.sk Aleksandar Čavrič.

O slovenské občianstvo požiadal ešte v novembri 2022. Zatiaľ "vybavené" nie je. „V decembri sme sa úprimne rozprávali s pánom Kováčikom, opätovne sa ma spýtal, či môj záujem reprezentovať Slovensko stále pretrváva. Odvetil som - samozrejme. Na to mi povedal, že sa na úradoch rozhýbali a od začiatku roka 2024 pracujú na vyhotovení môjho pasu. A tiež to, že ma plánujú povolať do reprezentácie,“ dodal. Rodák z Vukovaru sa čuduje, prečo proces vybavovania jeho občianstva trvá tak dlho. Je však trpezlivý.

„Keď to odľahčím, myslím, že by mi ho pokojne mohli dať aj zajtra. Som si istý, že keď niečo naozaj chcete, tak pre to spravíte maximum. Tak to funguje všade, na Slovensku aj v hociktorom inom štáte. Keď chcete, aby niekto vašu krajinu reprezentoval a nejakým spôsobom jej pomohol, urobíte všetko pre to, aby dostal občianstvo,“ uviedol Čavrič.

Najvyššia japonská súťaž sa hrá od februára do decembra, teda aj cez európsky šampionát v Nemecku. Podľa bývalého hráča Slovana by to však nemal byť problém a klub by ho na turnaj uvoľnil. „Medzinárodné termíny zastrešuje FIFA a to kluby musia rešpektovať,“ tvrdí.