Kaprálik má nový klub. Bude sa učiť od legendy, Žilina zatiaľ nezíska ani euro

ŽILINA. Slovan Bratislava vraj ponúkal milión eur, zahraničné médiá písali o eminentnom záujme z holandskej Eredivisie.

Mladý krídelník Adrián Kaprálik definitívne opúšťa MŠK Žilina. Voľba klubu je však napokon prekvapujúca.

Dvadsaťjedenročný hráč jednak predĺžil kontrakt so Žilinou do konca sezóny 2025/2026, no zároveň odchádza na hosťovanie.