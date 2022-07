Guľu čaká debut na lavičke DAC. Sme sebavedomí, vraví pred vstupom do Európy

Do pohárovej Európy vstúpi DAC vo štvrtok, keď si v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 zmeria sily so severoírskym FC Cliftonville.

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda vstupujú do fortunaligovej sezóny 2022/2023 s novým realizačným tímom a obmeneným kádrom.

Priblížil aj ciele na novú sezónu: "Ako prvé klub potrebuje stabilitu. Potrebujeme, aby tréneri pracovali viac ako jednu sezónu. Potom môžeme plánovať účinkovanie v európskych pohárových súťažiach. Musíme nastaviť jednotnú cestu, a to je vec, pri ktorej plne verím Adrianovi."

Chýbalo dosť veľa kľúčových hráčov. Išli sme do prípravy tak, že každý vie, ako dosiahnuť naše ciele. Teším sa na novú sezónu," dodal športový riaditeľ klubu,

"Po poslednom zápase play-off s Trenčínom som v kabíne povedal, že štvrté miesto je málo pre náš klub, ale tak to cítili aj hráči. Treba na predošlú sezónu pozerať, že bola prechodná.

Nový tréner naznačil aj ďalšie možné príchody do kádra: "Sme aktívni na trhu. Verím však hráčom, ktorých mám k dispozícií. Tým, že sme ambiciózny tím, verím, že sa nám ešte podarí zrealizovať nejaký zaujímavý príchod. Verím, že na trhu nájdeme hráča, ktorý okamžite zapadne do mužstva a zvýši konkurenčné prostredie."

DAC vstúpi do pohárovej Európy už vo štvrtok, keď o 20.30 h privíta na domácej pôde v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 severoírsky FC Cliftonville.

Hráči sú po intenzívnej príprave pripravení na novú sezónu. "Liga je dôležitá, vďaka nej sme postúpili aj do pohárovej Európy. Treba sa pozerať dopredu, od zápasu k zápasu, preniesť veci z tréningov.

"Tešíme sa na vstup do pohárovej Európy. Pre nás je to prvý zápas v Dunajskej Strede a prvý zápas v novej sezóne. Osobne sa teším. Verím v kvalitu mužstva, cítime z tímu zodpovednosť. Sme sebavedomí, ale dostatočne pokorní. Verím, že zápas dotiahneme do víťazstva," vyhlásil tréner Guľa.

"Asistent videl dva zápasy nášho súpera, takže informácie máme aj z osobného kontaktu. Verím, že sme dostatočne pripravení. Očakávam ostrovného súpera. Mužstvo, ktoré chce hrať futbal.

Cliftonville vyhral domáci pohár, je to protivník, proti ktorému sme motivovaní. Očakávam, že naši chalani budú agresívni, rýchli. Budeme hrať tak, aby sme to aj s podporou našich fanúšikov dotiahli do víťazného konca," pokračoval hlavný tréner DAC.