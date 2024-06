V zápase proti Ukrajine ho musel nahradiť Obert. Ako dopadlo vyšetrenie Hancka?

Ľavý bek by mal byť v poriadku napriek tomu, že ho v piatok proti Ukrajine (1:2) nahradil Adam Obert. Po tomto stretnutí absolvoval magnetickú rezonanciu, ktorej výsledok bol negatívny.

Práve vtedy sa v smolnej situácii zrazil so spoluhráčom Denisom Vavrom. Proti Ukrajine padol na trávnik bez kontaktu s protihráčom. Na pomoc prišli lekári a Obert nastúpil v 67. minúte.

"Určite to nebolo ľahké, tempo bolo veľmi vysoké a ťažko sa mi doňho dostávalo. Potom to bolo lepšie, no bohužiaľ sme inkasovali," zhodnotil Obert.