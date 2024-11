V pohári skóroval už šesťkrát. V MOL Aréne strelil nevšedný gól a rád by sa tam vrátil

„Vypichol som loptu pred obrancom a hneď som videl, že brankár stojí vysoko. Moja prvá myšlienka bola, že skúsim ho prestreliť. Aj keď som to netrafil ideálne, tak to tam nakoniec so šťastím padlo,“ opísal svoj presný zásah futbalista Dukly.

Brankár Aleksandar Popovič síce ešte stihol zaboxovať do lopty, no jej trajektóriu už nezmenil.

„Išli sme do zápasu s tým, že Dunajská Streda je favorit a od nás sa až tak veľa neočakáva. Práve v tom bola naša výhoda. Na druhej strane DAC nie je v až takej pohode, v akej by chcel byť,“ narážal Hanes na slabšie výkony žlto-modrých v poslednom období.

V pohári sa aj trápili Banskú Bystricu v minulej sezóne vyradil z pohára už vo štvrtom kole druholigové Pohronie. Aj v tomto roku sa trápila so súpermi z nižších súťaží. V 3. kole zdolala Badín 3:1, ale štvrtoligista sa dlho statočne držal, kým vo 4. kole vyhrala na trávniku treťoligového Kalinova 2:1, no domáci v posledných minútach urputne bojovali o vyrovnávajúci gól.

Paradoxne najpokojnejší záver priniesol práve súboj s DAC, keď po góle Martina Rymarenka už bolo prakticky rozhodnuté a zápas sa už len dohrával. „Kvalitatívne bol samozrejme DAC najsilnejší súper, ale pohárové zápasy na ihriskách súperov z nižších súťaží sú nepríjemné. Aj v Badíne, aj v Kalinove sa od nás očakávalo vysoké víťazstvo, ale tí súperi vedia hrať futbal. Zatiahli sa, bolo to také dobýjanie brány. Našou povinnosťou bolo to zvládnuť,“ vysvetľoval Adam Hanes. „Proti DAC sme už neboli favoritom a možno vďaka tomu sme postúpili,“ doplnil.

Vrátiť sa do MOL Arény Mladý ofenzívny hráč Dukly je so šiestimi gólmi najlepším strelcom svojho mužstva v Slovnaft Cupe. Trikrát sa presadil v druhom kole proti Sásovej, ktorú Banskobystričania zdolali 7:0 a po jednom góle pridal aj v zápasom s Badínom, Kalinovom a napokon aj s Dunajskou Stredou. „Dúfam, že v ďalšom kole dostaneme prijateľného súpera a dotiahneme to čo najďalej. Bodaj by sme boli vo finále, znova v MOL Aréne,“ poznamenal Adam Hanes.

Adam Hanes po góle v Dunajskej Strede. (Autor: Archív A. H.)

Dukla sa však do Dunajskej Stredy vráti už túto nedeľu, keďže aj v Niké lige nastúpi na pôde DAC. „Bude to diametrálne odlišný zápas. DAC už bude musieť bodovať, ale dúfam, že my nadviažeme na výkon z pohára a znova tam budeme môcť niečo získať. Myslím si, že máme na to kvalitu, aby sme ich porazili aj tretíkrát za necelé tri mesiace,“ vyhlásil Adam Hanes.

Prax získava aj v tretej lige V lige zatiaľ dostáva príležitosti iba sporadicky, ale zápasovú prax získava na farme. V predchádzajúcich dvoch sezónach spolupracovala Dukla s vtedy druholigovým Dolným Kubínom, v aktuálnom ročníku je zase jej farmou treťoligový FTC Fiľakovo. „Druhá a tretia liga sú porovnateľné, hoci druhá liga je rýchlejšia. Z hľadiska súbojovosti je to však na podobnej úrovni,“ myslí si Adam Hanes. Za Fiľakovo nastúpil zatiaľ v štyroch zápasoch a zaznamenal tri góly. Hneď v prvom kole skóroval dvakrát proti Spišskému Podhradiu a prispel k víťazstvu 2:1, a v 7. kole dal víťazný gól Stropkovu. Fiľakovo ten zápas tiež vyhralo 2:1.

„Veľmi si túto možnosť pochvaľujem. Ľudia vo Fiľakove sú veľmi milí a ústretoví. Platí to aj pre hráčov, hoci určite pre nich nie je jednoduché, že my prídeme a hráme. Oni tam celý týždeň trénujú a musia kvôli nám sedieť na lavičke. Tréneri aj spoluhráči sú veľmi milú a vždy tam rád idem pomôcť,“ uviedol Hanes.

„Začiatky neboli jednoduché, lebo sme ešte nepoznali chlapcov a nevideli sme, akým štýlom hrá mužstvo. Ale rýchlo sme sa s nimi zžili. Fiľakovo má na tretiu ligu veľmi kvalitné mužstvo, veď atakujú horné priečky,“ doplnil. Výkony svojich hráčov v drese farmy sleduje aj tréner Dukly Mário Auxt, ktorý niekoľkokrát sa prišiel aj osobne pozrieť na zápas do Fiľakova. Extrémne vyrovnaná liga V najvyššej súťaži nastúpil Adam Hanes v tomto ročníku v jedenástich zápasoch, ale iba raz bol v základnej zostave a odohral dovedna iba 152 minút. „Pohár a liga je niečo úplne iné, tréneri tieto súťaže rozdeľujú. Máme veľkú konkurenciu v mužstve, je ťažké za dostať do zostavy. Snažím sa v pohárových zápasoch aj na farme ukázať trénerovi, že mám na to a dúfam, že minúty budú pribúdať,“ vravel.

Adam Hanes. (Autor: Archív A. H.)

Dukla je momentálne na ôsmom mieste Niké ligy, ale túži po účasti v hornej šestke. „Tento ročník je extrémne vyrovnaný a myslím si, že znovu sa bude rozhodovať v poslednom kole. Škoda, že nám ušli niektoré body pomedzi prsty, so Skalicou alebo neskôr s Košicami či s Komárnom. Máme však kvalitu na to, aby sme sa dostali do prvej šestky a budeme potrebovať k tomu aj šťastie,“ podčiarkol Adam Hanes.

Vrátil sa silnejší Od detstva ho trápili problémy s kolenom, v štrnástich rokoch mal roztrhnutý predný krížny väz. Po jeho plastike pauzoval rok a pol. Menšie operácie kolena absolvoval aj neskôr. „V dorasteneckom veku som mal veľký výpadok a ligový dorastenecký futbal som si zahral až v osemnástich rokoch,“ prezradil Adam Hanes.