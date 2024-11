Treťoligista trápil Košice. Chalanov treba naozaj pochváliť, vravel tréner

V prvom polčase mali hernú prevahu hostia z východu Slovenska, no paradoxne do prestávky vyhrávali 1:0 domáci. Už v 6. minúte sa strelou na bližšiu žrď presadil Dávid Copko.

„Viac z hry mal súper, ale my sme výborne bojovali, dobre bránili, plnili si taktické veci a nakoniec sa nám podarilo polčas vyhrať,“ hodnotil tréner Spartaka Myjava Adam Rechtorík.

Spartak Myjava má bohatú futbalovú históriu spätú s najvyššou súťažou. Súčasní hráči sú však poloamatéri, ktorí majú popri futbale civilné zamestnania.

A to sa prejavilo v druhej dejstve. Domáci síce úporne a bojovne bránili, no v 57. minúte vyrovnal 18-ročný Rastislav Korba a už o tri minúty poslal Košice do vedenia Zyen Jones.

„Škoda, že sme neustáli druhý polčas, ukázala sa kvalita súpera, ktorý dal rýchle dva góly.

Chalanov však treba naozaj chváliť a myslím si, že aj diváci môžu byť s hrou spokojní,“ dodal.

Je to veľký úspech

Bodku za duelom dal len 17-ročný Košičan Tomáš Handlovič – 1:3. Mladý debutant z dorastu bez problémov zakončil do odkrytej brány a zavŕšil tak víťazstvo Košíc.

„Trénoval som s áčkom celý týždeň a včera mi povedali, že s ním cestujem. Nečakal som, že nastúpim, bol som šokovaný. Videl som, že som mal voľný priestor, prišla ku mne lopta a premenil som to.