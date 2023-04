AC Miláno deklasovalo Neapol. Pioli tlmil optimizmus, Spalletti hnev

Oba tímy nastúpia proti sebe aj vo štvrťfinále Ligy majstrov, úvodný zápas je na programe v stredu 12. apríla na San Sire.

"Vyhrať v Neapole rozdielom triedy je neuveriteľný pocit. Teší ma, že som k cennému triumfu prispel dvoma gólmi. Bol to skvelý tímový výkon. V obrane sme hrali veľmi organizovane a podnikali nebezpečné kontry, z ktorých rezultovali góly," pochvaľoval si Leao.

Tréneri sa krotili

Tréner úradujúceho majstra Stefano Pioli bol spokojný s predvedenou hrou, no tlmil prílišný optimizmus.

"Je to iba prvý krok, do konca sezóny ešte zostáva 10 zápasov. Ak chceme hrať Ligu majstrov aj v ďalšej sezóne, musíme k nim pristúpiť rovnako ako k duelu v Neapole. Veľakrát sme doplatili na to, že sme nepremenili šance, tentokrát sme boli veľmi efektívni," uviedol Pioli pre akreditované médiá.