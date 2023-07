Vrátil sa do Cardiffu, kde hrával už ako tínedžer. Ramsey: Je na to ideálny čas

CARDIFF. Futbalista Aaron Ramsey bude najbližšie dva roky pôsobiť v tíme Cardiff City. Kapitán waleskej futbalovej reprezentácie sa tak vráti do klubu, v ktorom pôsobil ako tínedžer.

"Vždy som si myslel, že sa jedného dňa vrátim do Cardiffu a teraz je na to ideálny čas. Byť späť so svojou rodinou a opäť vidieť známe tváre je skvelé, takže som rád, že som sa sem teraz vrátil.