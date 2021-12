Jorginho spasil Chelsea. Bolo jasné, že začne trpieť, ale zvláda to skvele, vraví Tuchel

Zverenci Pepa Guardiolu vyhrali v lige šiesty duel v sérii, k čomu im do veľkej miery pomohlo vylúčenie Raula Jimeneza na konci prvého polčasu. Mexický útočník dostal od rozhodcu dve žlté karty v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd a zbytočne oslabil svoj tím.

Liverpool pokazil Stevenovi Gerrardovi návrat na Anfield, na ktorom dlhé roky úspešne pôsobil ako kapitán, teraz však naň zavítal v pozícii trénera hosťujúcej Aston Villy. Po príchode na ihrisko z útrob štadióna ho domáci fanúšikovia privítali potleskom v stoji a potom už sledovali dominantný výkon "The Reds".

"Gratulujem mu k dosiahnutiu úžasného míľnika. Streliť sto gólov v náročnej súťaži, akou je Premier League, nie je maličkosť. Pritom je stále mladý hráč a má toho pred sebou ešte veľa. Hrá s veľkým sebavedomím, s chuťou a snaží sa to dokazovať v každom zápase."

"Keď sme hrali 11 proti 11, boli sme jasne lepší. Po vylúčení sa súper stiahol do obrannej ulity a vzadu hral skutočne veľmi dobre. Bolo pre mojich hráčov ťažké nájsť nejaké voľné miesta, ale trpezlivosťou to zvládli," vyhlásil Guardiola, ktorý vyzdvihol prínos Sterlinga pre tím:

Hráči Liverpoolu súpera takmer do ničoho nepustili, na strely vyhrali 20:4, ale hosťujúceho brankára dlho nevedeli zbaviť kúzla.

Až v 67. minúte prenikajúceho Mohameda Salaha zastavil v šestnástke nedovoleným spôsobom Tyrone Mings. Egyptský kanonier jedenástku s prehľadom premenil a strelil už svoj 21. gól v sezóne.

"Boli sme lepším tímom, 75 minút určite. Napriek tomu bol zápas otvorený až do konca, pretože sme v záverečných 15 minútach stratili rytmus. Súper začal hroziť, dokázal sa dostať do pološancí, našťastie sme to ustáli," vydýchol si tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.

Gerrardov tím utrpel v piatom vystúpení pod jeho vedením druhú prehru a v tabuľke figuruje na 12. mieste.