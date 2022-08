Hrali tam Popluhár či Buberník. Po rokoch zabojujú o ďalší veľký zápas

„Čaká nás silný súper, ktorého dobre poznáme. V tíme má veľkú kvalitu, minulý rok vyhral našu súťaž, piatu ligu skupina C. Šanca však je vždy. Treba sa len o ňu pobiť. Napriek sile súpera veríme, že budeme úspešní,“ uviedol Hodža s tým, že jeho tímu by mohlo pomôcť domáce prostredie.

„Prehrali sme 1:7, ale bola to veľká udalosť. Neskutočný zážitok, ktorý mi utkvel v pamäti. Na tribúnach sa tiesnilo množstvo ľudí, o zápase sa hovorilo široko-ďaleko,“ spomína 72-ročný funkcionár, ktorý športu zasvätil celý život a stretnutie proti Dunajskej Strede by bolo pre neho veľkým zadosťučinením.

„Bol to prvý prípravný zápas, ktorý nič neznamená. Veľa hráčov mali tímy po dovolenkách, preto sa nespoliehame, že by pohárový súboj mal podobný scenár. Ideme sa zodpovedne pripraviť, aby nás nič nezaskočilo,“ dodal.

Úvodný výkop 1. kola je naplánovaný na stredu 10. augusta o 17:00 h.

„Podobne veľký súťažný zápas sme nikdy v histórii klubu nehrali. Maximálne sa u nás predstavila Kováčová.

Ak by sme teda boli v Hliníku úspešní, všetkých fanúšikov zo širokého okolia srdečne pozývam do Ladomerskej Viesky. Bola by to veľká slávnosť,“ uzavrel športový manažér FK Filjo Ladomerská Vieska Vladimír Číž.

Do pohára sa prihlásilo 26 klubov z Bratislavského futbalového zväzu, 58 zo Západoslovenského futbalového zväzu, 73 zo Stredoslovenského futbalového zväzu, 40 z Východoslovenského futbalového zväzu, 12 fortunaligistov, 14 druholigistov a 32 treťoligistov.

