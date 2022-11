Trnava rozhodla v prvom polčase. Michalovce v závere skorigovali prehru

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Mali sme výborný vstup do zápasu, teší ma, že chalani boli dobre nastavení. Vedeli sme o čo, hráme, že potrebujeme do tabuľky tri body. Chceli sme byť koncentrovaní, boli sme aj poučení zo vzájomného pohárového zápasu. Dobre sme kombinovali, podarilo sa nám dať góly, boli sme efektívni, ešte aj ďalšie šance sme nevyužili.

Nepamätám si veru polčas, že by sme viedli trojgólovým rozdielom. Potom sa nám išlo ľahšie do druhého polčasu, mohli sme dať šancu aj viacerým chalanom. Po zmene strán to už bolo rozhárané, zápas stratil iskru a tempo. Prvé dejstvo ale bolo z našej strany veľmi dobré, zaslúžene sme vyhrali.“

Richard Höger, asistent trénera Michaloviec: „Zápas sa skončil pre nás veľmi rýchlo. Bez nastavenia a základu, ktorý tvorí herný výkon sme nemali v Trnave dnes šancu. Tri góly sme dostali po štandardkách, to nechcem nič zľahčiť ani ospravedlniť.

Škoda, že sme si týmto zápasom pokazili celkom sľubný záver jesene. Dnes sme si v podstate nič iné nezaslúžili. Ak sa budem snažiť nájsť pozitívum, Petrik dal prvý ligový gól, ale keď zišiel z ihriska, povedal, že nám to nie je nič platné. Trnava zaslúžene vyhrala, blahoželám im k trom bodom.“