Červená karta, penalta. Po výhre Slovana sa diskutovalo o dvoch momentoch

Priznal, že zápas ovplyvnila červená karta, po ktorej sa jeho tím dostal do vedenia.

„Po vylúčení mi chýbal z našej strany väčší hlad po ofenzíve. Aj diváci si priali, aby sme strelili viac gólov súperovi, ktorý hral o jedného menej,“ dodal.

Hovorí sa o návrate Šporara

Na pozápasovej tlačovej konferencii sa hovorilo o možnom návrate Andraža Šporara do Slovana Bratislava. Slovinský kanonier by do Bratislavy mohol prísť na hosťovanie zo Sportingu Lisabon, kde odišiel za šesť miliónov eur, no výraznejšie sa nepresadil.

„Je to jedna z možných alternatív. Máme ich viac, ale hľadáme tú najvhodnejšiu. Záleží na tom, ako sa rozhodneme. Aby to malo pre klub a hráča zmysel,“ prezradil.

Slovinec pôsobil v Bratislave dva roky od januára 2018. V 78 zápasoch nastrieľal šesťdesiat gólov.

„Vieme, v akom sme stave. Máme záujem o každého kvalitného hráča. Verím, že na jeseň zostaneme v troch súťažiach. Z tohto pohľadu je sedemnásť - osemnásť hráčov málo,“ uzavrel Kitka.