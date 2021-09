McLaren získal v Monze nečakané double. Verstappen kritizoval Hamiltona

/zdroj: Sport 2/

Daniel Ricciardo, víťaz: "Som veľmi šťastný. Získať prvé a druhé miesto je neuveriteľné. Po štarte sme ešte nič nemali garantované, tempo nebolo vôbec úchvatné. Keby mi niekto povedal, že vyhrám spôsobom štart-cieľ, tak by som mu neveril. V piatok som však cítil, že máme výbornú rýchlosť. Augustová prestávka mi veľmi pomohla."

Lando Norris, 2. miesto: "Som šťastný aj za Daniela. Som tu pre tím a viem, že môj čas príde."

Valtteri Bottas, 3. miesto: "Bol to silný víkend. Môjmu tímu som povedal, že dnes získam pódium a to sa aj podarilo. Štartovať z posledného miesta nie je nikdy jednoduché, no dal som do toho všetko."