Formula 1: VC Talianska vyhral Ricciardo, McLaren má double

Další Grand Prix je na programu 26. září, kdy se na okruhu v Soči pojede Velká cena Ruska. Ode mě je to pro dnešek vše, děkuji vám za pozornost a přeji hezký zbytek neděle.



Máme za sebou dechberoucí Velkou cenu Itálie, která se také zapíše do historie formule 1. Ještě před samotným začátkem odstoupil kvůli technickým problémům Júki Cunoda, jehož v průběhu závodu následoval týmový kolega Pierre Gasly.

Hodně dlouho se bude psát a mluvit o vzájemné nehodě mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Hamilton se zrovna vracel z boxů a s Verstappenem svedl souboj kolo na kolo. Mezi oběma soupeři došlo ke kontaktu a skončili mimo trať.



Tuto situaci využil ve svůj prospěch McLaren, který si po dlouhé době připsal double. Grand Prix Itálie totiž vyhrál Daniel Ricciardo před týmovým kolegou Landem Norrisem. Na stupních vítězů je doplnil Valtteri Bottas, protože Sergio Pérez dostal pětisekundovou penalizaci.

Tabulka jezdců po VC Itálie (14. závod):

1. Max Verstappen (Red Bull) 226,5 bodů

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 221,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 141

4. Lando Norris (McLaren) 132

5. Segio Pérez (Red Bull) 118

6. Charles Leclerc (Ferrari) 104

7. Carlos Sainz (Ferrari) 97,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 83

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 66

10. Fernando Alonso (Alpine) 50

11. Esteban Ocon (Alpine) 45

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Júki Cunoda (AlphaTauri) 18

15. George Russell (Williams) 15

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 2

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Robert Kubica (Alfa Romeo) 0

20. Mick Schumacher (Haas) 0

21. Nikita Mazepin (Haas) 0

Pohár konstruktérů po VC Itálie (14. závod):

1. Mercedes 362,5 bodů

2. Red Bull Racing Honda 344,5

3. McLaren Mercedes 215

4. Ferrari 201,5

5. Alpine Renault 95

6. AlphaTauri Honda 84

7. Aston Martin Mercedes 59

8. Williams Mercedes 22

9. Alfa Romeo Racing Ferrari 3

10. Haas Ferrari 0

Daniel Ricciardo nezklamal a vítězství oslavil přípitkem ze své boty! Vzápětí ji hodil do hlediště. Ihned vzal druhou, z ní se napil pro změnu Lando Norris. I takové příběhy přináší formule 1.

Všichni tři jezdci už jsou na stupních vítězů a my si poslechneme hymny vítěze a vítězné stáje. Následovat bude předání cen a tradiční šampaňské.

Konečné pořadí Velké ceny Itálie: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Norris (McLaren), 3. Bottas (Mercedes), 4. Leclerc (Ferrari), 5. Pérez (Red Bull), 6. Sainz (Ferrari), 7. Stroll (Aston Martin), 8. Alonso (Alpine), 9. Russell (Williams), 10. Ocon (Alpine). Závod nedokončili Cunoda (AlphaTauri), Gasly (AlphaTauri), Verstappen (Red Bull), Hamilton (Mercedes) a Mazepin (Haas).

Konec závodu.

53

DANIEL RICCIARDO jako první proťal pomyslnou cílovou pásku a vítězí ve Velké ceně Itálie! Double pro McLaren podtrhl druhým místem Lando Norris a stupně vítězů uzavírá Valtteri Bottas! Nejrychlejší kolo má na svém kontě Daniel Ricciardo!

Jezdci najeli do posledního kola a Daniel Ricciardo si jede pro vítězství ve Velké ceně Itálie!

52 Naposledy si můžeme připomenout, že v závodě už nepokračují Júki Cunoda (AlphaTauri), Pierre Gasly (AlphaTauri), Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes) a Nikita Mazepin (Haas).

51 Na své si určitě přijde také čestný host v garáži McLarenu Emerson Fittipaldi. S trochou nadsázky by se dalo říct, že jeho přítomnost přinesla oběma pilotům štěstí. Třeba bude McLaren trvat na tom, aby se stájí cestoval i na další závody.

Průběžné pořadí: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Norris (McLaren), 3. Pérez (Red Bull), 4. Bottas (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Sainz (Ferrari), 7. Stroll (Aston Martin), 8. Alonso (Alpine), 9. Russell (Williams), 10. Ocon (Alpine).

49 Vůbec bych se nedivil, kdyby fanoušci McLarenu dnes zaplnili některé kardiologie, protože tohle se nestává každý závod, aby první dva vedoucí závodníci zastupovali barvy McLarenu. Šéf stáje Andreas Seidl očima tlačí oba své borce do cíle.

48 Jezdci McLarenu mají dobře našlápnuto k získání doublu. Daniel Ricciardo má na druhého Landa Norrise k dobru 1,5 sekundy a Lando Norris má náskok na Sergia Péreze 1,4 sekundy. Celé startovní pole uzavírá Mick Schumacher.

47 Ještě jedna zajímavá informace ze zákulisí. Vedení formule 1 zvažuje, že od dalšího ročníku by musely týmy do pátečních tréninků nasazovat mladé jezdce. Italským médiím to potvrdil šéf královny motorsportu Stefano Domenicali.

46 Režim virtuálního safety caru rychle skončil a jezdci tak mohou opět závodit. Na třetí příčce se sice nachází Sergio Pérez, ale tomu by byla k výslednému času přičtena pětisekundová penalizace, takže na stupních vítězů by místo něj byl Valtteri Bottas.

Průběžné pořadí: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Norris (McLaren), 3. Pérez (Red Bull), 4. Bottas (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Sainz (Ferrari), 7. Stroll (Aston Martin), 8. Alonso (Alpine), 9. Russell (Williams), 10. Ocon (Alpine).

44

44 Nikita Mazepin zaparkoval svůj vůz vedle trati a v tomto závodě předčasně končí. Traťoví maršálové už odtlačují Mazepinův monopost do bezpečí. Na vině budou skoro určitě technické problémy s motorem. Je aktivován režim virtuálního safety caru.

43

43 Valtteri Bottas se pokusil o útok na Sergia Péreze, kterého na malou chvíli předjel, ovšem Mexičan se nenechal zahanbit a ihned svému soupeři předjížděcí manévr vrátil. Pérez tedy zůstává na třetí pozici a Bottas je čtvrtý.

42 Nervozita v garáži McLarenu by se dala krájet. Do konce závodu zbývá jedenáct kol a oba piloti této tradiční stáje jsou na prvních dvou místech. To by byla fantazie, kdyby se britskému týmu povedl double. Ale ještě počkejme.

40

41 Nikita Mazepin z Haasu dostal penalizaci pět sekund za způsobení kolize. Ruský závodník navíc vyjel z dráhy a zpátky se musel dostat slalomem skrz plastové bannery. Mazepin se nachází na posledním místě.

40 Průběžné pořadí: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Norris (McLaren), 3. Pérez (Red Bull), 4. Bottas (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Sainz (Ferrari), 7. Stroll (Aston Martin), 8. Alonso (Alpine), 9. Russell (Williams), 10. Ocon (Alpine).

39 Robert Kubica, který také v Itálii zastupuje pozitivně testovaného Kimiho Räikkönena, je v tuto chvíli dvanáctý. Pro něj je to zajímavý návrat do formule 1. Pokud nepočítáme záskok před týdnem na Zandvoortu, pak v královně motorsportu naposledy závodil v Abú Dhabí 2019 v barvách Williamsu.

38 Sergio Pérez dostal penalizaci pět sekund za to, že při pokusu o předjetí vyjel mimo trať a získal tím výhodu. Po návratu na dráhu své místo nepřepustil, a proto vyfasoval flastr. Mexičan je aktuálně třetí, takže komplikace navíc.

37 Můžeme si připomenout, že v závodě nepokračují Júki Cunoda, Pierre Gasly, Lewis Hamilton a Max Verstappen. Cunoda do závodu ani neodstartoval, Gasly odstoupil v průběhu a Hamilton s Verstappenem skončili po vzájemné nehodě.

36 V předchozích dnech se nám pořádně hýbala formulová škatulata. Valtteri Bottas po skončení sezony odejde z Mercedesu a bude závodit za stáj Alfa Romeo. Tam nahradí Kimiho Räikkönena, který ukončí kariéru. Do Mercedesu místo Bottase přijde George Russell, kterého ve Williamsu zastoupí navrátilec Alexander Albon. V AlphaTauri budou pokračovat Júki Cunoda a Pierre Gasly.

35 Průběžné pořadí: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Norris (McLaren), 3. Pérez (Red Bull), 4. Bottas (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Sainz (Ferrari), 7. Stroll (Aston Martin), 8. Alonso (Alpine), 9. Russell (Williams), 10. Ocon (Alpine).

34 Valtteri Bottas na nic nečekal a odsunul Charlese Leclerca na páté místo. Fin ve službách Mercedesu teď bude útočit na Sergia Péreze, na kterého má ztrátu skoro vteřinu. Bottas má navíc nejrychlejší kolo závodu 1:24.827.

33 Valtteri Bottas startující z posledního místa je už pátý a před sebou tlačí Charlese Leclerca. Na svého soupeře momentálně ztrácí půl sekundy, takže by mohl využít systém DRS. Pokud jsou mezi fanoušky McLarenu nějací kardiaci, tak přeji hodně štěstí ve zbytku závodu.

32

32

32 Landu Norrisovi byl smazán čas kvůli překročení limitů tratě. Ve druhém sektoru vlály žluté vlajky, protože se jeden z pilotů Haasu roztočil. Předtím došlo ke kontaktu mezi Mickem Schumacherem a Sebastianem Vettelem.

31

31 Lando Norris zaútočil na Charlese Leclerca, který se sice nejprve ubránil, ovšem na druhý pokus už byl britský jezdec úspěšný! Na prvních dvou místech jsou piloti McLarenu! Tohle už jsme hodně dlouho neviděli.

31 Safety car zajede do boxů na konci tohoto kola! Velmi dobrou výchozí pozici mají piloti McLarenu. Daniel Ricciardo vede, Lando Norris je třetí. Uvidíme na konci závodu pití z boty? Mezi oběma závodníky je Charles Leclerc, jemuž přejí italští tifosi.

30 Průběžné pořadí: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Leclerc (Ferrari), 3. Norris (McLaren), 4. Pérez (Red Bull), 5. Sainz (Ferrari), 6. Bottas (Mercedes), 7. Stroll (Aston Martin), 8. Alonso (Alpine), 9. Russell (Williams), 10. Latifi (Williams).

29

29 Tato nehoda trochu připomíná bouračku Lewise Hamiltona a Nica Rosberga během Velké ceny Španělska 2016. Oba piloti také bojovali o titul mistra světa, který nakonec uzmul Nico Rosberg. Po jejich vzájemné kolizi slavil své první vítězství v královně motorsportu právě Max Verstappen.

28 Sportovní komisaři se budou zabývat incidentem mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Vyšetřovat jej budou až po závodě a nejspíš si pozvou na kobereček oba závodníky. Tak tohle budou zajímavé diskuse na internetu.

27

27 Z opakovaných záběrů bylo vidět, že ani jeden z pilotů nechtěl uhnout. Verstappen se trochu proletěl vzduchem a zaparkoval svůj vůz na monopostu Lewise Hamiltona. Naštěstí mají jezdci systém halo, což teď Hamiltonovi pomohlo.

26

26 Lewis Hamilton také zajel pro čerstvé gumy a vrátil se na dráhu bok po boku s Maxem Verstappenem. Mezi oběma kohouty vzápětí došlo ke kontaktu a skončili mimo trať! Jak Lewis Hamilton, tak Max Verstappen ze závodu odstupují! To je neuvěřitelné! Na okruh je povolán safety car a jezdci míří do boxů.

25 Průběžné pořadí: 1. Hamilton (Mercedes), 2. Leclerc (Ferrari), 3. Pérez (Red Bull), 4. Ricciardo (McLaren), 5. Sainz (Ferrari), 6. Bottas (Mercedes), 7. Stroll (Aston Martin), 8. Norris (McLaren), 9. Verstappen (Red Bull), 10. Alonso (Mercedes).

24

Je to tady! Max Verstappen odbočil do pit lane, aby si nechal nasadit nové pneumatiky. Ovšem jeho pit stop se hodně protáhl a trval neuvěřitelných jedenáct sekund! Tak tohle bude pro Verstappena hodně těžké, aby zabojoval o stupně vítězů! Do vedení se posunul Lewis Hamilton!

Lídr závodu Daniel Ricciardo míří do boxů a jeho zastávka proběhla bez problémů. Do čela Velké ceny Itálie se tak dostal Max Verstappen. Australan se na trať vrátil na sedmé příčce. Nebude trvat dlouho a i Verstappen přijede pozdravit své mechaniky.

21

22 Můžeme si připomenout, že v závodě už nepokračují Júki Cunoda a Pierre Gasly. Ze hry tak jsou oba piloti stáje AlphaTauri. Cunoda do závodu ani neodstartoval a Gasly odstoupil v průběhu. Bottas na konci cílové rovinky zamával Strollovi a posunul se na osmé místo.

21 Esteban Ocon dostal penalizaci pěti sekund za to, že narazil do Sebastiana Vettela a výrazně jej zpomalil. Tento trest je pro Francouze v pořádku, ale je otázkou, zda byl v souladu s pravidly potrestán také Antonio Giovinazzi. Max Verstappen probrzdil v nájezdu do zatáčky a bude muset k mechanikům.

20 Průběžné pořadí: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Verstappen (Red Bull), 3. Norris (McLaren), 4. Hamilton (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Pérez (Red Bull), 7. Sainz (Ferrari), 8. Stroll (Aston Martin), 9. Bottas (Mercedes), 10. Alonso (Alpine).

19 Vedení formule 1 přemýšlí o tom, že by z kvalifikačního sprintu udělalo samotný závod. S touto myšlenkou přišli sami jezdci a management královny motorsportu se tím bude určitě zabývat. Sprint má letos premiéru – poprvé byl experiment nasazen během Velké ceny Velké Británie v Silverstonu, podruhé nyní na Monze a třetí pokus by měl být v Brazílii.

18 Režie přímého přenosu nabídla krásnou studii pneumatiky Maxe Verstappena. Bylo jasně vidět, že se na ní nachází puchýřky, takže nebude trvat dlouho a budeme svědky prvních zastávek v boxech. Něco podobného hlásil do rádia i Daniel Ricciardo.

17 Podle všeho se v Itálii pojede jen na jednu zastávku v boxech. První regulérní pit stopy teprve uvidíme. V boxech kromě Gaslyho, který předčasně skončil, byl jenom Giovinazzi, který doplatil na kontakt se Sainzem.

16

16 Počasí závodníkům a všem zainteresovaným přeje, svítí sluníčko, takže by se neměla opakovat situace z Belgie. Sebastian Vettel zpomalil, ale to bylo v důsledku kontaktu s Estebanem Oconem. Němec si pak stěžoval do týmového rádia. Na tento incident se určitě podívají sportovní komisaři.

15 Průběžné pořadí: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Verstappen (Red Bull), 3. Norris (McLaren), 4. Hamilton (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Pérez (Red Bull), 7. Sainz (Ferrari), 8. Stroll (Aston Martin), 9. Alonso (Alpine), 10. Bottas (Mercedes).

13

14 Je tomu skutečně tak. Valtteri Bottas si vyšlápl na Nicholase Latifiho, kterého odsoudil na jedenácté místo. Finský pilot Mercedesu je na poslední bodované příčce a před sebou má teď Fernanda Alonsa. To by mohl být další zajímavý souboj.

13 Čestným hostem v garáži McLarenu je dvojnásobný mistr světa formule 1 Emerson Fittipaldi, který nedávno navštívil Prahu. I on před chvílí viděl ukázkovou defenzivní strategii v podání Landa Norrise, který před sebe nepustil Lewise Hamiltona.

12

12 Držitelem nejrychlejšího kola závodu je v tuto chvíli Max Verstappen, který však stále ztrácí na Daniela Ricciarda téměř sekundu. Z hlediska času by tak mohl v DRS zóně otevřít zadní spoiler a pokusit se o předjížděcí manévr. Lewis Hamilton sice zapnul DRS, ale Lando Norris se na cílové rovince neskutečně ubránil.

11 Valtteri Bottas, který vyhrál sobotní sprint, ale po výměně motoru startoval jako poslední, je momentálně na dvanácté pozici. Body tak má téměř na dosah. Lze očekávat, že v dalším průběhu závodu předjede před ním jedoucího Estebana Ocona a Nicholase Latifiho.

10

10 Průběžné pořadí: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Verstappen (Red Bull), 3. Norris (McLaren), 4. Hamilton (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Pérez (Red Bull), 7. Sainz (Ferrari), 8. Stroll (Aston Martin), 9. Alonso (Alpine), 10. Latifi (Williams).

9 Sportovní komisaři si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohou. Podívali se i na incident mezi Fernandem Alonsem a Nicholasem Latifim. Zde nebudou nikoho trestat a oba piloti tak mohou pokračovat bez omezení.

8 Tak tohle je velké překvapení! Antonio Giovinazzi dostal penalizaci pěti sekund. Ovšem tohle nebude trest za kolizi se Sainzem, ale zřejmě za nebezpečný návrat zpátky na trať, jinak to není možné. Ital je aktuálně na posledním fleku.

7 Dalším pilotem, který předčasně odstupuje, je loňský vítěz Grand Prix Itálie Pierre Gasly. Ze hry venku je také jeho týmový kolega Júki Cunoda, který do závodu ani neodstartoval. Pro AlphaTauri tak skončil italský závod dřív, než pořádně začal.

6 Sportovní komisaři vyšetřují incident mezi Antoniem Giovinazzim a Carlosem Sainzem. Španěl trefil svého soupeře zezadu a Ital se kvůli tomu roztočil. Uvidíme, jak tuto situaci komisaři posoudí. Možná sáhnou po nějaké penalizaci pro Sainze.

5 Průběžné pořadí: 1. Ricciardo (McLaren), 2. Verstappen (Red Bull), 3. Norris (McLaren), 4. Hamilton (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Sianz (Ferrari), 7. Pérez (Red Bull), 8. Stroll (Aston Martin), 9. Alonso (Alpine), 10. Ocon (Alpine).

4 Ředitelství závodu povolilo využívání systému DRS. Lídr Daniel Ricciardo má na druhého Maxe Verstappena náskok půl sekundy. Lewis Hamilton si atakem na Maxe Verstappena o jednu příčku pohoršil a ještě si možná trochu poničil pneumatiky.

3 Dopředu se dere také Valtteri Bottas, který si podal Roberta Kubicu. Opakované záběry ukázaly, že v garáži McLarenu zavládla velká radost poté, co se Daniel Ricciardo vyšvihl na první místo. I Sebastian Vettel měl namále, neboť jej málem vytlačil týmový kolega Lance Stroll.

2 Režim virtuálního safety caru právě skončil. V boxech se mezitím objevil Antonio Giovinazzi, který dostal ránu zezadu, po které ztratil kontrolu nad vozem. Domácí závodník se u mechaniků zdržel déle, než by sám chtěl a logicky spadl na poslední pozici.

1

1

Daniel Ricciardo výborně odstartoval a hned v prvních metrech se dostal před Maxe Verstappena na první místo! Lando Norris se také propadl. Vzápětí zaútočil Lewis Hamilton na Maxe Verstappena a Brit se ocitl mimo trať. V prvním kole se roztočil Antonio Giovinazzi a ředitelství závodu aktivovalo režim virtuálního safety caru.

Závod právě odstartoval.

Piloti se pomalu seřazují na startovním roštu a Velká cena Itálie za malou chvíli začne.

Jezdci právě vyrazili do zaváděcího kola.

Podle živých záběrů přímo z Monzy se zdá, že pilot AlphaTauri Júki Cunoda možná do Velké ceny Itálie ani neodstartuje. Mechanici totiž ze startovního roštu odtáhli jeho monopost do garáže a vzhledem k tomu, že za chvíli jezdci vyjedou do zaváděcího kola a hned poté závod začne, je nepravděpodobné, že by se stihla nějaká úprava.

Startovní rošt Velké ceny Itálie: 1. Verstappen (Red Bull), 2. Ricciardo (McLaren), 3. Norris (McLaren), 4. Hamilton (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Sainz (Ferrari), 7. Giovinazzi (Alfa Romeo), 8. Pérez (Red Bull), 9. Stroll (Aston Martin), 10. Alonso (Alpine), 11. Vettel (Aston Martin), 12. Ocon (Alpine), 13. Latifi (Williams), 14. Russell (Williams), 15. Cunoda (AlphaTauri), 16. Mazepin (Haas), 17. Kubica (Alfa Romeo), 18. Schumacher (Haas), 19. Gasly (AlphaTauri), 20. Bottas (Mercedes).

Penalizace: Valtteri Bottas (Mercedes) odstartuje jako poslední kvůli nasazení čtvrtého motoru.

TRAŤ



Okruh Monza měří 5 793 metrů a závod je vypsán na 53 kol. Traťový rekord ze závodu zde drží Rubens Barrichello, který v roce 2004 zajel čas 1:21.046. Loňské prvenství bude obhajovat Pierre Gasly.



První Grand Prix se na této dráze jela v roce 1950 a jezdci tady ujedou dohromady 306,72 kilometrů. Monze se přezdívá Chrám rychlosti a bývá označována za Mekku motorsportu. Zdejší trať už zažila snad všechno, co během dlouhé a bohaté historie mohla.



Původní modifikace okruhu činila deset kilometrů, přičemž jeho neodmyslitelnou součástí byl i ovál se dvěma klopenými zatáčkami. Itálie byla součástí kalendáře královny motorsportu od samotného počátku a chyběla pouze jednou, v roce 1980.



Monza nepřinášela jen příjemné zážitky. V roce 1961 došlo k nejtragičtější nehodě mezi Jimem Clarkem a Wolfgangem von Tripsem. Clark sice nebyl zraněn, ale Němec narazil do bariér, přelétl ochranný plot a zasáhl dav fanoušků stojících opodál. Spolu s von Tripsem tehdy přišlo o život dalších 14 lidí.



Nejvyšší daň za svoji vášeň pro rychlost zaplatili také Alberto Ascari, Jochen Rindt a Ronnie Peterson. Okruh čítá jedenáct zatáček, z nichž sedm je pravých a zbytek levých. Nejznámější jsou Curva Grande, Variante Ascari a Parabolica.

KVALIFIKAČNÍ SPRINT



Hned v úvodu kvalifikačního sprintu musel na trať safety car, protože Pierre Gasly zavadil o před ním kroužící monopost McLarenu a následně skončil v bariéře. Do toho ještě Cunoda kolidoval s Kubicou.



Vítězem se stal Valtteri Bottas, ale vzhledem k tomu, že pro závod nasadí už čtvrtý motor, bude startovat až z posledního místa. Pole position tedy ve skutečnosti má Max Verstappen, jehož v první řadě doplní Daniel Ricciardo.



Do druhé linie se postaví Lando Norris a Lewis Hamilton. Domácí Ferrari bude stát ve třetí řadě v pořadí Charles Leclerc, Carlos Sainz. Dobrou výchozí pozici bude mít i Antonio Giovinazzi. Jeho týmový kolega a náhradník za Kimiho Räikkönena Robert Kubica vyrazí do Grand Prix Itálie z hloubi startovního pole.



Při prvním kvalifikačním sprintu na Silverstonu první tři jezdci dostali vavříny, které byly známé z dřívějších dob závodění. Tentokrát si piloti na krk pověsili medaile.



Konečné pořadí kvalifikačního sprintu na Velkou cenu Itálie: 1. Bottas (Mercedes), 2. Verstappen (Red Bull), 3. Ricciardo (McLaren), 4. Norris (McLaren), 5. Hamilton (Mercedes), 6. Leclerc (Ferrari), 7. Sainz (Ferrari), 8. Giovinazzi (Alfa Romeo), 9. Pérez (Red Bull), 10. Stroll (Aston Martin), 11. Alonso (Alpine), 12. Vettel (Aston Martin), 13. Ocon (Alpine), 14. Latifi (Williams), 15. Russell (Williams), 16. Cunoda (AlphaTauri), 17. Mazepin (Haas), 18. Kubica (Alfa Romeo), 19. Schumacher (Haas). Pierre Gasly (AlphaTauri) po nehodě předčasně odstoupil.

DRUHÝ TRÉNINK



Druhý trénink opanoval Lewis Hamilton, který zajel čas 1:23.246. Valtterimu Bottasovi nadělil 222 tisícin a třetímu Maxi Verstappenovi 416 tisícin sekundy. Robert Kubica, náhradník za Kimiho Räikkönena, překvapil šestým místem. Zato Ferrari opět tahalo za kratší konec – Charles Leclerc bral jedenáctou pozici a Carlos Sainz poslední.



Španěl ale havaroval v zatáčce Ascari a kvůli tomu byly vyvěšeny červené vlajky. Snad Sainze uvidíme i v kvalifikačním sprintu, před kterým musel podstoupit vyšetření.

KVALIFIKACE



Kvalifikace na sprint proběhla kupodivu bez komplikací, i když kolikrát nechybělo mnoho, aby se piloti srazili v boxech, kde se to nebezpečnými manévry jen hemžilo.



Z první části nepostoupili Nicholas Latifi (Williams), Júki Cunoda (AlphaTauri), Mick Schumacher (Haas), Robert Kubica (Alfa Romeo) a Nikita Mazepin (Haas). Namále měl George Russell, který se původně nacházel v eliminační zóně, ale sportovní komisaři smazali čas Júkimu Cunodovi za překročení limitů trati.



Mezi desítku nejrychlejších neprošli Sebastian Vettel (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine), Esteban Ocon (Alpine) a George Russell (Williams).



První místo na startu kvalifikačního sprintu si zajistil Valtteri Bottas časem 1:19.555. Lewise Hamiltona porazil o 96 tisícin sekundy a Maxe Verstappena o 411 tisícin sekundy.



Konečné pořadí kvalifikace na sprint VC Itálie: 1. Bottas (Mercedes), 2. Hamilton (Mercedes), 3. Verstappen (Red Bull), 4. Norris (McLaren), 5. Ricciardo (McLaren), 6. Gasly (AlphaTauri), 7. Sainz (Ferrari), 8. Leclerc (Ferrari), 9. Pérez (Red Bull), 10. Giovinazzi (Alfa Romeo), 11. Vettel (Aston Martin), 12. Stroll (Aston Martin), 13. Alonso (Alpine), 14. Ocon (Alpine), 15. Russell (Williams), 16. Latifi (Williams), 17. Cunoda (AlphaTauri), 18. Schumacher (Haas), 19. Kubica (Alfa Romeo), 20. Mazepin (Haas).

PRVNÍ TRÉNINK



Na úvod závodního víkendu byl nejrychlejší Lewis Hamilton z Mercedesu časem 1:20.926. Druhý Max Verstappen z Red Bullu na něj ztratil 452 tisícin a třetí Valtteri Bottas z Mercedesu 525 tisícin sekundy.



Příliš se nedařilo stáji Ferrari na domácí trati. Carlos Sainz dojel sedmý a jeho týmový kolega Charles Leclerc až jedenáctý. Na vlastní půdě je rovněž tým Alfa Romeo a její jezdec Antonio Giovinazzi. Robert Kubica i v Monze nahradí pozitivně testovaného Kimiho Räikkönena.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ MS JEZDCŮ PO GP NIZOZEMSKA:



Do čela průběžného pořadí šampionátu jezdců se vrátil Max Verstappen z Red Bullu, který má na svém kontě 226,5 bodů. Druhý Lewis Hamilton z Mercedesu zapsal 221,5 bodů a třetí Valtteri Bottas rovněž z Mercedesu má 126 bodů.



PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ POHÁRU KONSTRUKTÉRŮ PO GP NIZOZEMSKA:



Mezi stáji stále vládne Mercedes se ziskem 347,5 bodů. Druhá pozice patří Red Bullu, který disponuje 334,5 body a stupně vítězů pak uzavírá Ferrari, které dosud zaznamenalo 181,5 bodů. Stále bez bodového zisku je poslední Haas.

Příjemné nedělní odpoledne při sledování textového online přenosu z 14. závodu letošní sezony mistrovství světa vozů formule 1, Velké ceny Itálie.