Ferrari v Mexiku šokovalo súperov. Nečakali sme to, priznal Leclerc

Veľká cena Mexika F1 - kvalifikácia

MEXICO CITY. Mala to byť jednoznačná záležitosť. Max Verstappen vyhral všetky tri tréningy a mal si vybojovať aj pole position na Veľkú cenu Mexika.

Ferrari sa skrývalo, aby napokon odsunulo Verstappena do druhého radu.

Charles Leclerc bol o 67 tisícin sekundy rýchlejší než jeho tímový kolega Carlos Sainz, Vestappenovo manko bolo na úrovni 0,097 sekundy.

"Ak mám byť úprimný, nečakal som, že budem na pole position. Mysleli sme si, že so šťastím by sme mohli byť v top 3. Z nejakého dôvodu však všetko do seba zapadlo, vrátane nových pneumatík.