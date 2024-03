Jedlička aj naďalej povedie slovenské reprezentantky, koučuje ich už osem rokov

Bez tohto prepojenia by fungovala ženská reprezentácia len veľmi ťažko. Všetky nové hráčky, ktoré sú nominované do ženského výberu, prešli tým juniorským," uviedol na webe SZFB.

Vyzdvihol tiež, že sa mu s realizačným tímom podarilo úspešne nadviazať na prácu z predošlých rokov. "Nové hráčky sa adaptovali na medzinárodný a moderný florbal.

Myslím si, že náš rukopis, teda herné princípy a návyky sú v našej hre jasne viditeľné. To znamená, že ak by sme hrali v iných dresoch, všetci by poznali, že je to náš tím. Z tohto pohľadu môžeme byť s vykonanou prácou veľmi spokojní.

Žiaľ, nepodarilo sa nám zlepšiť kondičnú úroveň hráčok a rovnako aj individuálne herné činnosti, ako napríklad prvý dotyk s loptičkou, vedenie loptičky, streľba, skenovanie ihriska, čítanie hry a priestorové vnímanie hry.

A to všetko samozrejme v intenzite Top 4. Proti výberom z tzv. druhého sledu tieto činnosti zvládame. Do tímu sa nám nepodarilo zapracovať hráčky vo veku nad 25 rokov.

Z tohto dôvodu tím neustále omladzujeme juniorskými hráčkami. To ale úplne nevyhovuje konkurencieschopnosti v ženskom tíme a v medzinárodnom meradle," pokračoval Jedlička.