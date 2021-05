Prehováral ho, aby radšej nehral. Titul je však cennejší ako zdravie

„Klobúk dole pred týmito chlapcami. Na rovinu poviem, že som Dávida Skokana odhováral od toho, aby išiel hrať. Rozhodol sa ale, že titul pre Poprad mu je do istej miery cennejší ako vlastné zdravie,“ vyzdvihol popradskú oporu hokejový expert RTVS Boris Valábik.

POPRAD,ZVOLEN. Jeden nastúpil so štítom, ktorý chráni celú tvár. Druhý mal svalové problémy, pre ktoré ho vyradili v predchádzajúcom zápase.

Poprad sa dostal do nezávideniahodnej situácie. Zvolen, ktorý má vynikajúcu formu a v celej sezóne neprehral viac ako dva zápasy po sebe, musí zdolať štyrikrát v rade, aby získali vysnívaný titul.

Haščák aj Skokan odohrali v stretnutí vyše 20 minút. Bodovo sa však nepresadili. Bojovali najmä sami so sebou. Zdalo sa, že ich zdravotný stav k lepšiemu výkonu nepustí.

„Práve fakt, že viacerí Popradčania nastúpili so zraneniami ukazuje ich obrovské odhodlanie na to, aby získali historický titul. Za stavu 0:3 to už budú mať ale veľmi ťažké,“ skonštatoval Valábik.

Mali šťastie, že kanonier netrafil bránu

Zvolenu sa podarilo eliminovať najväčšiu zbraň popradských hokejistov. Presilové hry zverencov trénera Mikulu patria k najlepším v lige.

„Mali sme aj šťastie. Haščák mal v presilovke pred sebou prázdnu bránu. Ak by to lepšie trafil asi by bol z toho gól. Veľa striel sme zblokovali. Popradčania sú veľmi šikovní. Musíme ich dobre brániť,“ povedal pre RTVS asistent trénera Zvolena Andrej Podkonický.