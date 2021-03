Hrozí zrušenie zjazdu aj super-G. Finále Svetového pohára komplikuje sneh

BRATISLAVA. Ak sa niektorá zo štyroch disciplín počas finálového týždňa Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní nebude môcť uskutočniť v stanovenom termíne, neuskutoční sa vôbec.

Ak by sa toto pravidlo Medzinárodnej lyžiarskej federácie malo aplikovať na finálové preteky sezóny 2020/2021 vo švajčiarskom Lenzerheide, kde pre nepriazeň počasia hrozí zrušenie stredajšieho zjazdu a štvrtkového super G, bola by to výhoda pre Slovenku Petru Vlhovú v boji o veľký glóbus pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou.