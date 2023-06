Hráči Vegas sú len krok od zisku Stanley Cupu, Hill stanovil rekord

Finále play-off NHL - 4. zápas

Do zápasu vstúpili "rytieri" lepšie a už v druhej minúte sa radovali z otváracieho gólu, postaral sa oň Chandler Stephenson. Skvelou prihrávkou ho do prieniku poslal zadák Zach Whitecloud a útočník sa už nemýlil.

"Bol to boj do poslednej sekundy. V závere nás zatlačili, čo sme čakali, pretože to tak bolo v celej sérii. Som rád, že sme to zvládli a tešíme sa z dôležitého víťazstva," povedal pre agentúru AP útočník "zlatých rytierov" Nicolas Roy.

"V sérii potrebujete štyri výhry," vravel fínsky útočník Barkov. "Je 3:1. Viem, že im chýba už len jedno víťazstvo, nám tri. Teraz ale môžeme premýšľať len nad jedným zápasom. Náš cieľ je priniesť sériu naspäť na Floridu."

Vegas bude mať šancu ukončiť sériu a vyhrať Stanley Cup v noci z utorka na stredu. Túto slávnu hokejovú trofej doposiaľ nikdy nezískalo.