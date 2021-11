ONLINE: FC Bruggy - RB Lipsko (Liga majstrov)

Club Brugge KV Celek královské fotbalové asociace si v letošním ročníku domácí soutěže zatím nevede moc dobře. Poté, co loni poprvé obhájil titul, je letos v Jupiler League až na 3. místě se ztrátou sedmi bodů na celek Royale Union SG. Poslední dvě utkání v tuzemském prostředí navíc výsledkově nezvládl. Nejprve na stadionu Jana Breydela pouze remizoval se St. Lutychem 2:2 a minulý pátek dokonce prohrál na půdě KV Mechelenu 1:2. Herní pohodu tak v Bruggách zatím marně hledají. V Lize mistrů na tom však svěřenci Philippa Clementa nejsou tak zle. Se čtyřmi body se drží na třetím místě a stále hrají i o postup do vyřazovací fáze. Soutěž zahájili více než solidní remízou 1:1 s PSG na svém trávníku, následně zvítězili v Lipsku 2:1 a s Bruggami to vypadalo opravdu dobře. Jenže Manchester City pak klub královské fotbalové asociace dvakrát zdemoloval. Nejprve na stadionu Jana Breydela 5:1 a poté i na Etihad Stadium 4:1. Díky tomu přišel pokles belgického celku až na třetí místo v tabulce.

Club Brugge KV Celek královské fotbalové asociace si v letošním ročníku domácí soutěže zatím nevede moc dobře. Poté, co loni poprvé obhájil titul, je letos v Jupiler League až na 3. místě se ztrátou sedmi bodů na celek Royale Union SG. Poslední dvě utkání v tuzemském prostředí navíc výsledkově nezvládl. Nejprve na stadionu Jana Breydela pouze remizoval se St. Lutychem 2:2 a minulý pátek dokonce prohrál na půdě KV Mechelenu 1:2. Herní pohodu tak v Bruggách zatím marně hledají. V Lize mistrů na tom však svěřenci Philippa Clementa nejsou tak zle. Se čtyřmi body se drží na třetím místě a stále hrají i o postup do vyřazovací fáze. Soutěž zahájili více než solidní remízou 1:1 s PSG na svém trávníku, následně zvítězili v Lipsku 2:1 a s Bruggami to vypadalo opravdu dobře. Jenže Manchester City pak klub královské fotbalové asociace dvakrát zdemoloval. Nejprve na stadionu Jana Breydela 5:1 a poté i na Etihad Stadium 4:1. Díky tomu přišel pokles belgického celku až na třetí místo v tabulce.