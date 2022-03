Slovensko získalo na EYOF prvú medailu, teší sa Tamara Tokárová

Tokárová dosiahla najväčší úspech svojej doterajšej kariéry. Pätnásťročná rodáčka z Prešova si viac verila na dlhších tratiach, napokon uspela tam, kde to najmenej čakala.

Po smole na 1500 m, keď ju podrazením pripravila súperka z Turecka o postup do ďalších bojov, prišla nečakaná medailová radosť na 500 m.

"Vôbec som nečakala, že práve na najkratšej trati získam medailu. Radšej mám dlhšie trate, ktoré mi viac sedia. Sú to skvelé pocity a prežívam veľkú radosť.

„Ten nešťastný pád na 1500 m, ktorý som nezapríčinila, ma motivoval do pretekov na 500 m. V závere som sa obávala, že spadnem, alebo sa dostanem do nejakého nepríjemného kontaktu s Francúzkou.

Keď už som sa dostala do finále, nechcela som ho dokončiť bez medaily. Som šťastná, že to vyšlo," povedala Tokárová, ktorá pre Slovensko získala na zimných verziách EYOF jedenásty cenný kov.

Nechcela som riskovať. V tej rýchlosti som si ani nevšimla, že spadla. Ak by som to vedela, skúsila by som ešte viac ohroziť v závere súperky predo mnou a zabojovať o lepší kov. Aj tak som veľmi spokojná," citoval web olympic.sk členku PRK Prešov, ktorá sa vo Vuokatti predstaví ešte v piatkových pretekoch na 1000 m.

Tokárová vo Fínsku nadviazala na vystúpenie šortrekárok Petry Rusnákovej a Lucie Filipovej, ktoré na predošlom EYOF v roku 2019 v Sarajeve získali dve zlaté a dve strieborné kovy.