Ledecká zažívala psychické peklo. Taká, ako ona, tu však nie je

„Na lyžiarsky svet pôsobí, že prišla zo snoubordu, hoci to nie je úplne pravda. Celý život to bola lyžiarka aj snoubordistka,“ povedala pre Sportnet bývalá česká lyžiarka Eva Kurfürstová, ktorá je v súčasnosti spolukomentátorkou Eurosportu.

Jednu takú majú v Česku. Prezývajú ju snehový obojživelník. Do jednej skladačky spojila veľký talent, učenlivosť, pracovitosť, profesionalitu i tvrdohlavosť.

Ledecká sa do športovej histórie zapísala pred troma rokmi na olympiáde v Pjongčangu, kde vyhrala lyžiarsky super-G i paralelný obrovský slalom v snoubordingu.

„Ester pritom išla do prirodzeného risku a na mieste, kde zaváhala každá lyžiarka, chybovala najmenej. A využila aj svoje schopnosti zo snoubordu,“ doplnila.

Keď pred super-G vyhlásil, že jeho zverenka by mohla skončiť v prvej pätnástke, Ledecká ho brzdila, že je príliš veľký optimista.

„Je to jej rituál,“ priznal Ledeckej tréner Tomáš Bank.

Na olympiáde v Južnej Kórei ukázala dcéra známeho speváka Janka Ledeckého viaceré tváre. Najskôr odmietala komunikovať s médiami. Bála sa virózy, tak zaliezla do svojej bubliny.

Keď mala opísať, aký veľký je rozdiel medzi lyžovaním a snoubordingom, odvetila len: „Oboje je dolu kopcom, to je základ.“

Jej tlak prišiel až o týždeň neskôr, keď ju čakali preteky v snoubordingu.

„Deň pred pretekmi zažívala psychické peklo. Vedela, že každý očakáva jej víťazstvo a musí potvrdiť zlatú medailu z alpského lyžovania,“ vravela Kurfürstová.

Ledecká to napokon zvládla. Odborníci i fanúšikovia si kládli otázku či to bola náhoda alebo to dokáže potvrdiť aj v ďalších rokoch.

Mnohí tvrdili, že pravidelne víťaziť na lyžiach vo Svetovom pohári môže len vtedy, ak skončí so snoubordingom. Ale mýlili sa.

Je to lyžiarka, ktorá jazdí na snouborde

Posledné tri sezóny sa v rýchlostných disciplínach pravidelne umiestňuje v elitnej desiatke. Vo Svetovom pohári sa už dvakrát tešila z víťazstva.

A v piatkovom zjazde v Crans Montane, v ktorom skončila druhá, už piatykrát dosiahla pódiové umiestnenie.

„Keď zvíťazí, bude to fantastické, keď skončí na pódiu, bude to dobré, a ak bude v prvej sedmičke, bude to normálne,“ tlmočil komentátor Eurosportu Dominik Kárník slová Ledeckej trénera Tomáša Banka pred pretekmi.

Ledecká odmalička jazdila na lyžiach i snouborde. Keď mala pätnásť, išiel jej lepšie snoubord. Ale ani vtedy sa mu nevenovala viac ako lyžovaniu.