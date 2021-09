Kaliská sa rozlúčila s fanúšikmi, definitívnu bodku za kariérou ešte nedala

Prvá slovenská športovkyňa so zlatou medailou z OH sa na divokej vode v Čunove predstavila na šampionáte ako predjazdkyňa. Po skončení sobotného programu absolvovala ešte jednu jazdu pre fanúšikov, ktorí jej v stoji tlieskali.

"Nebolo to jednoduché, emócie boli veľké. Musela som to predýchavať. Ale som rada, že som sa mohla takto rozlúčiť s divákmi, ktorí nám po celý čas držali palce," uviedla Kaliská.

Slovenskej vodnej slalomárke potom poďakovali aj predstavitelia slovenskej kanoistiky. Na veľkoplošnej obrazovke sa medzitým objavili zábery, ktoré mapovali najväčšie úspechy Kaliskej.

Pripomenuli jej zlato z OH 2004 a 2008, titul z MS z roku 2005, šesť titulov z ME, či triumf v celkovom hodnotení Svetového pohára z roku 2005. "Nevidela som to od začiatku, ale viem, čo tam bolo. Sú to veľmi pekné spomienky," povedala Kaliská.