Ukrajina bojkotuje olympijskú kvalifikáciu v džude, dôvodom je prítomnosť Rusov

To je v rozpore s postojom Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý po ruskej invázii na Ukrajinu odporučil vylúčiť z podujatí športovcov z Ruska a jeho spojenca Bieloruska.

To už štyri mesiace vedie krvavú vojnu proti Ukrajine. Džudo je jedným z mála olympijských športov, v ktorých môžu Rusi stále súťažiť, aj keď tak nesmú robiť pod ruskou vlajkou a oficiálne reprezentujú Medzinárodnú federáciu džuda.

Až do tohto týždňa sa Rusko držalo ďaleko od medzinárodných podujatí v džude a odvolávalo sa na „logistiku a bezpečnosť“, no na olympijskú kvalifikáciu do Mongolska, ktorá sa začala v piatok, sa prihlásilo 24 športovcov z Ruska.

Je to vôbec prvá súťaž, ktorá sa započítava do kvalifikácie na OH 2024 v Paríži.

"Každý, kto sleduje svetový šport aspoň v malom rozsahu, chápe, že ruskí športovci sú kľúčovou súčasťou agresívnej propagandistickej politiky tejto krajiny," napísal v otvorenom liste zo štvrtka prezident Ukrajinskej federácie džuda Mychajlo Košliak.