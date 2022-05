Už dnes o 20:00 sa hrá finálový zápas play-off baráže o postup do Európskej konferenčnej ligy UEFA. V ňom sa stretnú Dunajská Streda a Trenčín.



Dunajskostredčania skončili v uplynulom ligovom ročníku na 4. priečke so 46 bodmi. V nadstavbovej časti zvíťazili iba dvakrát, štyrikrát remizovali a štyri razy prehrali. V semifinále si futbalisti zo Žitného ostrova poradili s Liptovským Mikulášom, ktorý zdolali 4:2, pričom viedli už o štyri góly. Góly D. Stredy zaznamenali Nebyla, Ciganiks, Andzouana a Krstović.



Trenčín bojoval v nadstavbovej časti v skupine o udržanie sa, s prehľadom ju vyhral a dokopy v sezóne nazbieral 48 bodov. V boji o postup do finále Trenčania zdolali Žilinu 2:0. Góly strieľali Kozlovský a Kupusović.



V sezóne sa tieto dva tímy stretli spolu dvakrát, jedenkrát sa zrodila remíza 1:1, druhýkrát DAC vyhral najtesnejším rozdielom 1:0.