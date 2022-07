ONLINE: Dinamo Batumi - Slovan Bratislava dnes (Liga majstrov)

Dnes večer o 19:00 čaká na futbalistov Slovana Bratislava odveta 2. kola kvalifikácie Ligy majstrov proti gruzínskemu majstrovi Dinamo Batumi.



Prvý zápas sa skončil nerozhodne 0:0, no Slovan ide do odvety s jediným cieľom – postúpiť. Tréner Vladimír Weiss st. si však uvedomuje, že to vôbec nebude ľahké: "Nebude to ľahké, no verím v náš úspech. Neodohrali sme dobrý prvý zápas, musíme hrať lepšie. Je to aj o hernej praxi, gruzínska liga je v strede, kým my len začíname. Zajtra sa však o tom nebude nikto baviť. Každý sa bude rozprávať o výsledku, ktorý bude najpodstatnejší."



Duel sa odohrá na štadióne Adjarabet Arena, ktorý má kapacitu 20 000 miest. Stretnutie je vypredané.