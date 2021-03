Na Cypre by bol vpredu iba Slovan. Kožlej vybavil Slovákom špióna

Keď sme ho zháňali, sedel akurát v lietadle na Cyprus. „Čaká ma ešte účasť v relácii na youtube kanále Omonie Nikózia. Ozvem sa cestou,“ skonštatoval JOZEF KOŽLEJ po prílete do krajiny, v ktorej slovenskí futbalisti v stredu večer odštartujú kvalifikáciu o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Katare. S časťou slovenskej výpravy mal Kožlej možnosť hovoriť priamo počas letu na Cyprus. Rovnakou linkou sa z Nemecka do Nikózie presúvala trojica reprezentantov Ondrej Duda, Peter Pekarík a László Bénes.

O čom ste debatovali v relácii Green Total, ktorej ste boli hosťom? Rozoberali sme všetko ohľadom Omonie Nikózia, za ktorú som v minulosti hrával. Hovorili sme o posledných výsledkoch mužstva, pýtali sa ma na súčasných hráčov a trocha zabŕdli aj do mojej hráčskej kariéry. So mnou pozvali aj známeho cyperského novinára Steliosa Papamoiseosa. Bavili sme sa tiež o reprezentácii a celkovo futbale na Cypre. Hovorili ste plynulou gréčtinou. Ako ste na tom s týmto jazykom? Lepšie ako s angličtinou. Po anglicky viem, ale v gréčtine sa cítim lepšie. Zažívam teraz trocha mediálny boom, keďže deň predtým som nahrával online podcast, ktorí robia dvaja fanúšikovia Omonie. Ten bol anglicko-grécky. Ako na Cypre vnímajú úvodný zápas kvalifikácie MS 2022 proti Slovensku? Po zmene trénera pôjde pre nich o nový štart. Na Cypre nie je národný tím taký populárny ako klubový futbal. Je to úplne opačne než u nás. Vidno to na úspechoch. Kým kluby sú silné a hrajú v európskych pohároch, reprezentácia nedosahuje dobré výsledky. Bolo to tak aj v predchádzajúcej kvalifikácii. Omladenie tímu bolo príliš veľké. Teraz sú všetci v očakávaní.

Ako vyzerá káder domáceho mužstva? Nominovaných je až 27 hráčov (Cyprus sa v marci stretne ešte s Chorvátskom a Slovinskom, pozn. red). Gro mužstva je z cyperskej ligy a je v ňom niekoľko veľmi dobrých futbalistov, ktorí hrajú v popredných kluboch a svoju budúcnosť majú pred sebou. Slovenská nominácia sa rodila ťažko. Pre zdravotné problémy z nej vypadlo viacero hráčov na čele s kapitánom Hamšíkom. Len na prvý zápas bude k dispozícii trio z Nemecka Pekarík, Duda, Bénes. Môžem to potvrdiť, pretože sme leteli spolu. S Ondrejom Dudom sa dobre poznáme a kým sme čakali na batožinu, prehodili sme zopár slov.

Cyprus má väčšinu hráčov z domácej ligy. Sú nejaké absencie aj na jeho strane? Chýbať im bude stredný obranca Karo, ktorý hrá v portugalskom Maritime. Klub ho na tento zápas neuvoľnil. Kto je najnebezpečnejší hráč domáceho mužstva? Najväčšími hviezdami sú stopér Konstantinos Laifis zo Standardu Liege a Pieros Sotiriou, nebezpečný útočník hrávajúci za Ludogorec Razgrad.

Futbalisti Cypru odštartovali v pondelok prípravu na zápas proti Slovensku. (Zdroj: cfa.com.cy)

So Sotirioum sme si spolu zahrali v Olympiakose Nikózia a hoci v tom čase mal len 17 rokov, už vtedy bolo vidieť, že je to talent. Po veľmi dobrých výkonoch v drese APOEL-u Nikózia prestúpil do FC Kodaň, potom bol v Astane a teraz hráva v Bulharsku. Na koho si ešte musia Slováci dávať pozor? Pilierom defenzívy je aj nekompromisný ľavonohý obranca Ioannu z Arisu Solún. Kastanos je kmeňovým hráčom Juventusu Turín a momentálne hráva za Frosinone. Ďalšieho legionára Alexandra Gogiča z Hibernianu veľmi nepoznám, ale s jeho otcom Sinišom som takisto hrával. Kostru tímy dopĺňajú kvalitní hráči z domácej ligy - brankár Dimitriou z Apollonu Limassol, či tínedžeri Tzionis a Loizou z Omonie. Zabúdať netreba ani na skúseného Papoulisa, pôvodom Gréka, ktorý už roky hráva na Cypre Južanskí futbalisti zvyknú byť dominantní na lopte. To bude zrejme silná stránka Cypru. Presne tak. A čo je ich slabinou? Ťažko povedať. Nevýhoda môže byť to, že pod novým trénerom sa bude ich mužstvo ešte len formovať, kým to naše má stabilnejšiu zostavu a už vžitú chémiu s trénerom Tarkovičom.

Ak začneme zápas dobre a preberieme taktovku do svojich rúk, sú náchylní na robenie chýb v obrane. Musíme hrať od začiatku nátlakovo a sebavedomo, aby sme ich k chybám donútili. Premiéru v pozícii trénera cyperského národného tímu zažije proti Slovensku 50-ročný Grék Nikolaos Kostenoglou. Poznáte ho? Áno. Keď som hrával v Grécku, bol trénerom v AEK Atény a Tripolise. To však bolo pred vyše desiatimi rokmi, odvtedy o ňom veľa neviem. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, keď sa stal trénerom cyperskej reprezentácie. Predchádzajúcimi trénermi boli Izraelčan Shimon a naposledy Belgičan Walem, teraz sa rozhodli ísť grécko-cyperskou cestou. Kostenoglou je prísny tréner, zakladá si na disciplíne (hneď pri prvej nominácii vyradil obrancu Georgioua pre nedostatočnú pripravenosť, pozn. red.). Reprezentačný tím ešte nikdy ako hlavný tréner neviedol, preto je pre mňa veľká neznáma. Je to iná práca než v klube. Tréner musí byť manažérom a vedieť komunikovať s hráčmi. Po decembrovom žrebe kvalifikačných skupín ste šance v tomto zápase odhadli na 60:40 v prospech Slovenska. Mení sa na tom niečo krátko pred úvodným hvizdom? V čase, keď bola situácia okolo trojice z Nemecka i Škriniara otázna, som bol mierne pesimistickejší. Upravil som to na 50:50. Teraz sa znovu vrátim k pôvodnému odhadu. Myslím si, že máme trocha výhodu.

Kým cyperská reprezentácia patrí k outsiderom, klubový futbal v krajine výrazne napreduje. Prečo? Najväčší rozdiel sú výsledky. Reprezentácia ich nemá dobré, ani v jednej kvalifikácii nebojovala o postup, či aspoň o baráž. A to je problém. Ľudia chcú, aby ich mužstvo vyhrávalo. Preto viac inklinujú ku klubovému futbalu, ktorý je na oveľa vyššej úrovni. Kluby sú preplnené cudzincami, tie najlepšie hrávajú v skupinovej fáze Ligy majstrov alebo Európskej ligy. Klubizmus je na oveľa vyššej úrovni než u nás. Každý divák na Cypre má svoj obľúbený klub. Odkiaľ berú kluby peniaze na nákup zahraničných hráčov? Súvisí to s televíznymi právami. Na trhu fungujú tri televízne platformy a ľudia sú ochotní zaplatiť aj 30-40 eur mesačne za to, aby mohli vidieť svoj obľúbený klub. Televízie rozdeľujú veľmi slušný finančný balík klubom, ktoré dostanú zhruba dva a pol milióna eur ročne. Na zápasy chodieva veľa fanúšikov, čo je ďalší zdroj príjmov. A s tým je spojená aj otázka sponzorov. Ako by v cyperskej lige obstáli kluby zo Slovenska? Konkurencieschopný by bol len Slovan Bratislava. A možno Dunajská Streda. Slovan by sa nachádzal v popredí tabuľky. Neviem posúdiť, či by dokázal získať titul, ale v prvej štvorke by sa pohyboval.

Jozef Kožlej patrí k najlepším slovenským kanonierom všetkých čias. Počas kariéry nastrieľal 176 ligových gólov. (Zdroj: archív J.K.)

V lige vedie Omonia so štvorbodovým náskokom pred dvojicou z Limassolu, AEL a Apollonom. Dochádza po rokoch suverenity APOEL-u Nikózia k zmene rozloženia síl? APOEL hrával v predchádzajúcich rokoch v Lige majstrov, ale táto sezóna mu vôbec nevychádza. V lige nepostúpil ani do prvej šestky. Pre APOEL je to tragédia, ktorá ho môže poznačiť na dlhšie obdobie. Klub má finančné problémy, aj keď je to po tak úspešnej ére dosť divné. Jedinou záchranou preň môže byť víťazstvo v cyperskom pohári, cez ktorý by postúpil do európskych súťaži. Naopak, Omonia je po rokoch znova na vrchole. Aj v minulej nedokončenej sezóne jej patrilo prvé miesto. Hoci ide o klub s najsilnejším fanúšikovským zázemím na Cypre, dlho mal problém zapojiť sa do boja o titul. Myslím si, že tento rok majú najlepšie mužstvo, v ktorom je najväčšia hráčska kvalita. Dúfam, že sa im podarí byť majstrom. Prajem im to.

Za Omoniu hrávajú dvaja Slováci - Tomáš Hubočan a Michal Ďuriš. Ako ich vníma cyperská verejnosť? Hubočan je hodnotený veľmi vysoko. Aj ja ho chválim, pretože si myslím, že to bol najlepší prestup, ktorý Omonia za posledné roky spravila. Ďuriš sa trápi strelecky. Cenia si na ňom to, že bojuje a je ho na ihrisku cítiť, ale chýbajú mu góly. Keď ich útočník nedáva, je to problém. A na Cypre dvojnásobný. Nemá tu však zlé meno. Na Cypre žije niečo cez milión obyvateľov. Koľko z nich chodí na futbal? Je to neuveriteľné. V prepočte na počet obyvateľov patrí Cyprus k najlepším v Európe. Na zápasy Omonie chodilo v najlepších časoch 13 až 14-tisíc divákov. Na derby s APOEL-om bol 23-tisícový štadión, na ktorom sa bude hrať aj v stredu, plný. Cyperčania sú do futbalu fanatici, milujú ho a cítiť to na každom kroku. Aj tomu sme sa venovali v spomínanej relácii. Ak by mohli byť diváci na tribúnach, na Omoniu by ich znova chodilo toľko ako v minulosti. Nielenže by ich bolo výrazne počuť, ale bez nich strácajú kluby výrazne aj po finančnej stránke.

Výbornými výkonmi sa v drese Omonie Nikózia prezentuje Tomáš Hubočan (vľavo). (Zdroj: TASR/AP)

Nemyslím si však, že neúčasť divákov zásadne ovplyvní stredajší kvalifikačný duel, pretože na reprezentáciu ich až tak veľa nechodí. Okrem Omonie ste hrávali aj za Olympiakos Nikózia a Famagustu. Spoznávajú vás v súčasnosti cyperskí fanúšikovia? Trochu som sa zmenil, vyzerám už inak... Ak by ma však aj podľa výzoru nespoznali, meno určite poznajú. Aká je aktuálne v krajine situácia s koronavírusom? Oficiálne štatistiky uvádzajú 245 úmrtí, čo je neporovnateľne menej než na Slovensku. Úmrtí majú menej, ale aktuálne im stúpa počet nakazených. Denne pribúda okolo štyristo prípadov, čo je dosť veľa. Doterajším maximom je šesťsto až osemsto prípadov za deň. Aký vplyv to má na turizmus, ktorý je pre Cyprus dôležitým zdrojom príjmu? To sa ešte len ukáže. Turistická sezóna sa začína 1. apríla. Snažia sa robiť všetko pre to, aby sa niesla v normálnom duchu, ale ja to tak nevidím. Dozvuky Covidu určite budú pretrvávať. Myslím si, že to bude podobné ako minulý rok.

Naďalej platí, že striedate život medzi Cyprom a Slovenskom? Áno. Žijem na Cypre, ale na Slovensku som veľmi často. Nakoľko sa ešte venujete práci futbalového agenta? Veľmi málo. O agentúru sa stará najmä môj spoločník, ja z toho pomaly cúvam. Už ma to príliš nenapĺňa. Viac sa venujem mimofutbalovej sfére. V uplynulom období ste boli v kontakte s trénerom Slovenska Štefanom Tarkovičom. Čo ste mu radili? Keď bol pred mesiacom na Cypre, spojil som ho s mojim spoločníkom, ktorý tu žije neustále a dokáže poskytnúť komplexnejšie informácie než ja. Potom už navzájom komunikovali oni dvaja.

Zápas Cyprus - Slovensko sa začína o 20.45 hod, priamo v dejisku bude ešte o hodinu viac. Môže to zohrať rolu? Akurát v tom, že pôjdem neskoro spať... Cyperčania s tým nemajú problém, oni chodia na večeru o deviatej. Keď som sem priletel, bolo asi dvadsať stupňov, ale v stredu má byť o čosi chladnejšie. Pre hráčov to bude super. Ako sa to v stredu večer v Nikózii skončí? Vyhráme 2:0. Je úplne jedno, kto dá naše góly. Aj keby to mal byť brankár Dúbravka...

Kožlej žije v súčasnosti na Cypre i na Slovensku. (Zdroj: archív J.K.)