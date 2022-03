Roglič ukázal charakter. Mohol vyhrať, no etapu daroval kolegovi

Možno by sa čakalo, že víťazom sa stane Roglič, ktorý by získal desať bonifikačných sekúnd a posilnil svoje ambície v celkovom poradí.

"Je to šialené. Toto ťažko môžete predvídať, ale dostali sme sa do tejto situácie a udržali sme to až do cieľa. Výber nebol vôbec ťažký, bola jediná správna voľba. Christophe si toto víťazstvo zaslúži," cituje Rogliča web wielerflits.nl.

Holandský tím predviedol výkon, ktorým deklasoval konkurenciu.

Niečo podobné v roku 1996 predviedol taliansky tím Mapei, ktorého trojica pretekárov prišla spoločne do cieľa na monumentálnej klasike Paríž - Roubaix. Vtedy sa z víťazstva tešil Belgičan Johan Museeuw.