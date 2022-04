Klasiku Liége-Bastogne-Liége ovládli domáci cyklisti, zvíťazil Quick-Step

Liége-Bastogne-Liége 2022

LIÉGE. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral 108. ročník pretekov Liége - Bastogne - Liége. Jazdec stajne Quick-Step Alpha Vinyl sa presadil po samostatnom úniku a do cieľa 257,2 km dlhého monumentu prišiel v čase 6:12:38 h.

Druhý finišoval v špurte menšej skupiny domáci Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a aj tretie miesto obsadil Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma).

"Bolo to úžasné a veľmi ťažké. V protivetre bol náročné ísť stále naplno. Bol to dlhý deň, no asi môj najlepší na pretekoch celkovo," povedal víťaz.