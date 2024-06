Chladoňová deklasovala konkurenciu, ženský titul má Jenčušová

"Od úvodu som sa dnes cítila dobre a vedela som, že mám dobré nohy. Chcela som to využiť a prísť do cieľa zničená, aby som si mohla povedať, že som odviedla maximum.

Chladoňová prišla do cieľa prvá osamotene s náskokom jeden a pol minúty pred skupinou, v ktorej bojovali o titul české pretekárky. Bola v nej aj Jenčušová, ktorá mala v konečnom hodnotení náskok 4:13,4 min pred druhou Teréziou Ciriakovou.

Dosť fúkalo, takže bolo veľmi ťažké ísť najmä v úsekoch proti vetru. Som rada za to, ako to dopadlo a teším sa," citoval portál cycling-info.sk juniorskú majsterku.

Jenčušová obhájila prvenstvo z predošlých dvoch ročníkov. "Dúfala som, že sa trochu zlepší moja forma od časovky, ale moje nohy boli opäť čistý betón.

Mala som iné ambície, chcela ukázať aktívnejšie preteky, ale prirodzená selekcia to urobila ako urobila, že som ostala vpredu s Češkami sama slovenská žena, keďže Viktória je juniorka, takže výsledok síce hovorí o zlate, no chcela som trochu viac ukázať.

Už som sa ani v samom závere, poslednom kilometri, netlačila medzi súperky, pretože som vedela, že Češky bojujú o olympiádu, takže som to už v pokoji došla do cieľa," povedala držiteľka miestenky na OH v Paríži, ktorá uspela aj vo štvrtkovej časovke.