Veľké prekvapenie na Vuelte. Záverečný špurt ovládol domestik zo Saganovho tímu

"Je to neskutočné pre mňa i pre náš tím, pretože som tento rok ani nemal ísť na Vueltu. Alexis Vuillermoz však spadol na Tour de l’Ain a tak tím vybral namiesto neho mňa. Nemyslel som si, že dokážem vyhrať etapu, pretože špurt bol veľmi rýchly.

No dnes to bolo vo finále veľmi nervózne, veľa kruhových objazdov a ešte aj vietor. Je to víťazstvo na Grand Tour, takže je to veľmi špeciálne, ale aj veľmi prekvapujúce," povedal nečakaný víťaz.