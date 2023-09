Kuss doviezol červený dres do Madridu: Je to neuveriteľné. Dnes nás čaká veľká oslava

Tento rok sa dostal do červeného dresu vo 8. etape a už ho nevyzliekol. Najbližší konkurenti boli paradoxne jeho dvaja tímoví kolegovia, ktorí išli do pretekov ako spoloční lídri.

"Často som bol vo víťazných tímoch, ale mať tento dres je úžasné. Je to neuveriteľné. Myslím si, že dnes to bola etapa, počas ktorej som trpel najviac z celých pretekov.

Teraz som rád, že to už mám za sebou. Mal som pocit, že to bude rýchla etapa, keď som videl všetkých tých chalanov, ako sa hotujú útočiť. Bol to dobrý spôsob, ako to celé zakončiť.

Dnes nás čaká veľká oslava s rodinou a priateľmi, takže to bude naozaj špeciálne," povedal víťaz.