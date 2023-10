Giro 2024 odštartuje v Turíne, pripomenie leteckú tragédiu Superga

Organizátori pretekov v pondelok zverejnili profil niekoľkých prvých etáp talianskej Grand Tour, ktorá sa začne 136-kilometrovou trasou z Venaria Reale na predmestí Turína do centra mesta.

Takzvané "Grande Torino" triumfovalo v Serie A nepretržite od roku 1946 do 1949. Havária znamenala historický zlom vo vývoji klubu. Pred ňou získalo AC Turín šesť titulov, odvtedy iba jediný.

Etapa sa uskutoční pri príležitosti 75. výročia tragédie. Víťaz etapy zároveň získa špeciálnu "maglia rosa", ružový dres lídra, na ktorej bude z vnútornej strany goliera napísaný nápis "Solo il Fato li vinse", teda "Len osud ich zdolal", vo farbách Turína.

V nasledujúcich dvoch etapách zostanú preteky v Piemonte na severozápade Talianska. Na konci 150-kilometrovej druhej etapy so štartom v San Francesco al Campo bude 11-kilometrové stúpanie so sklonom 6,2% do Santuario di Oropa v talianskych Alpách.