Hrozilo, že sa vôbec neodštartuje. V Poprade zvíťazil najväčší favorit

Na štarte v Prešove veľmi husto pršalo, divákov bolo menej a cyklisti sa po tradičnom zápise radšej rýchlo ponáhľali späť do tímových autobusov.

POPRAD. Druhá etapa pretekov Okolo Slovenska bola síce najkratšia, no mnohí cyklisti ju možno označia za najnepríjemnejšiu celého 67. ročníka.

"Vyzeralo to veľmi zle. Jeden športový riaditeľ z tímu World Tour dokonca prišiel s tým, že by etapa mala byť neutralizovaná a vôbec by sa nešlo.