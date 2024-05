Bol výnimočný talent. Pred 55 rokmi zahynul pretekár, o ktorom ste nepočuli

Na Kramoliša dostal tip, oslovil ho a do bratislavského tímu pretekár z Moravy nastúpil po vojenskej službe.

Preteky, ktoré organizovali letci Royal Air Force

V Interi odjazdil viac ako jednu sezónu a už patril medzi najlepších jazdcov klubu. V roku 1969 dostal bratislavský klub pozvánku na preteky Milk Race do Veľkej Británie. Išlo o najväčšie a najprestížnejšie podujatie v Británii v tom čase. Podujatie neskôr zaniklo, no išlo o akého si predchodcu pretekov Tour of Britain.

„Na československý zväz sme dostali pozvánku a náš klub poverili reprezentáciou. Preteky usporadúvala mliekarenská spoločnosť, ale na jej marketingu pracovali bývalí letci Royal Air Force, ktorí bojovali aj počas druhej svetovej vojny, a všetko bolo zabezpečené na úrovni,“ spomína Haťapka.