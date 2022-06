Radi by z trónu zosadili Pogačara. Tím Jumbo-Visma myslí na zelený dres

BRATISLAVA. V tíme Jumbo-Visma pred začiatkom tohtoročnej edície cyklistických pretekov Tour de France dúfajú, že vďaka kombinovanej sile dokážu zosadiť z trónu šampióna z ostatných dvoch ročníkov - Slovinca Tadeja Pogarača (UAE).

"Ak spolu vydáme zo seba to najlepšie, sme silný tím a máme veľa individuálnych kvalít. Pokiaľ budeme spolupracovať, robiť to najlepšie, ako sa len dá, veríme, že Tadeja Pogačara dokážeme zdolať," povedal ďalší slovinský pretekár Primož Roglič podľa webu cyclingnews.com.



Práve 32-ročný Roglič by mal na Tour de France držať vysoko vlajku Jumbo-Visma. Okrem neho sa v tíme budú spoliehať aj na 25-ročného Dána Jonasa Vingegaarda.