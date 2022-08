Vingegaardovi pomohol vyhrať Tour, pri tréningu ho zrazilo auto

BRATISLAVA. Belgický cyklista Tiesj Benoot mal vážnu nehodu.

Ako informuje aj špecializovaný portál wielerflits.nl, jazdca holandského tímu Jumbo-Visma v nedeľu počas tréningu v Livigne zrazilo auto.

Účastník tohtoročnej Tour de France, kde pomohol k celkovému triumfu Jonasovi Vingegaardovi, utrpel niekoľko zlomenín, ale nie je v ohrození života.

Je však isté, že sezóna sa pre rodáka z Gentu predčasne skončila.

Belgičan ešte v sobotu trénoval so svojim krajanom a tímovým kolegom Woutom van Aertom. Následne sa vybral do talianskeho Livigna, kde chcel spojiť tréning s výletom so svojou partnerkou a dcérou.