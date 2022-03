Merckx opäť vyzdvihol výkony Pogačara: Je to víťazné monštrum

"Viete, ja som už toľkokrát počul, že toto je môj nástupca, toto je nový Merckx, ale so všetkou úctou, tí chlapci na to nikdy nemali.

Jeho pôsobivý triumf na slávnej toskánskej klasike Strade Bianche, kde sa od pelotónu odpútal 50 kilometrov pred cieľom a svoj únik doviedol do úspešného konca, nenechal chladným ani legendárneho Belgičana Eddyho Merckxa.

S Tadejom si ale myslím, že na tom niečo bude. Je to víťazné monštrum,“ prekvapil 76-ročný Belgičan, cituje ho špecializovaný web Cyclingnews .

"Je ťažké stále hľadať nové slová, ktoré by popísali, čo ten mladý muž na bicykli dokáže. Veľkolepé a impozantné je jeho počínanie na cestách, on je skutočný Campionissimo. Má iba 23 rokov, o to neuveriteľnejšie je, čo už dokázal vyhrať.

Aj keď v súčasnej dobe víťazia skôr mladší pretekári, aj tak je jedinečné, čo robí," poznamenal Merckx, ktorý ma na svojom konte neuveriteľných 283 víťazstiev a päť celkových prvenstiev na Tour de France.