Slovenský zväz cyklistiky teší nárast rozpočtu, disponovať bude miliónmi eur

Jedným zo zásadných bodov bola smernica o Centrách talentovanej mládeže, ktorej aplikácia do praxe by mala priniesť viac úspechov na medzinárodnom fóre v juniorských a seniorských kategóriách.

Kluby budú odmenené za výchovu športovca

Ekonomickú situáciu zväzu priblížila jeho generálna sekretárka Katarína Jakubová. "Každý nárast rozpočtu v momentálnej ekonomickej situácii nás poteší. Verím, že aj avizované sľúbené navýšenie zo strany štátu sa uskutoční, čo nám veľmi pomôže zvládnuť zabezpečenie vrcholných podujatí našej reprezentácie.

Porovnávanie rozpočtov európskych krajín s nami je veľmi náročné. Škandinávske krajiny a krajiny Beneluxu majú násobne vyššie rozpočty a kvalitnú infraštruktúru a naopak, sú krajiny, ktoré majú výrazne nižší rozpočet ako my. Najväčšou nevýhodou pre slovenskú cyklistiku je malý príjem zo súkromného sektora, nakoľko je to v zmysle legislatívy pre sponzorov nevýhodné."

Zmeny v smernici o Centrách talentovanej mládeže vysvetlil Michal Rohoň, metodik a športový riaditeľ mládeže: "Zásadné zmeny v Smernici CTM došli po spoločnom zasadnutí Trénersko-metodickej komisie, Oponentskej komisie pri CTM a klubov v systéme CTM – rýchlostná cyklistika. Išlo najmä o zvýšenie koeficientu pre najstaršiu kategóriu v systéme, to bolo potrebné zohľadniť aj pri hodnotení výsledkov z vrcholných podujatí.

Poslednou veľkou zmenou bola odmena klubov CTM za výchovu športovca do seniorskej cyklistiky podľa schválených kritérií. Okrem týchto zmien v rýchlostnej cyklistike došlo k posunutiu vekovej kategórie v systéme BMX Racing a jedna technická úprava hodnotiacej tabuľky pre trial.

V praxi by to malo priniesť to, čo už aktuálna smernica začala prinášať. A to úspechy v najstaršej kategórií na medzinárodnom fóre, čo v končenom dôsledku prináša vyššiu pravdepodobnosť zisku a vyššieho podielu v rámci príspevku uznaným športom."