Zóna, kde sa môže padať. Pomohla víťazovi Gira, Merckxovi aj Pogačarovi

BRATISLAVA. Koncovky šprintérskych etáp sú už proste také. Čím je vzdialenosť do cieľa menšia, tým väčšia nervozita v pelotóne panuje.

Okrem toho, že neutrpel vážnejšie zranenie, nezaznamenal ani žiadnu časovú stratu na svojich konkurentov. Spomenutý pád totiž nastal 2,3 km pred cieľom, a tak spadal do ochrannej zóny, ktorá má tri kilometre.

Do cieľa prišiel osamotene, o vyše tri minúty neskôr než víťaz. Napriek tomu sa mohol usmievať, pretože vedel, že mal šťastie v nešťastí.

Slovinský cyklista bol už v druhej etape zapletený do pádu. Trafil bariéru a hoci sa napokon vyhol tvrdému pádu na zem, musel meniť obe kolesá.

Ak by hromadný pád prišiel o 800 metrov skôr, Pogačarova cesta za víťazným hetrikom by dostala výraznú trhlinu ešte pred vstupom do Francúzska.

Pravidlo v tomto prípade hovorí jasne.