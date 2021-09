Sagan v novom tíme? Môže ho to naštartovať, hovorí Kreuziger

Mal som natrhnutý sval a musel som počkať, pokiaľ sa to zahojí. Nebolo to nič príjemné. Nie je ideálne vypadnúť v sezóne na tri - štyri týždne. Mám však za sebou kvalitný tréningový blok v Livignu, kde som bol skoro mesiac.

Je skvelé, že je tu toľko fanúšikov. My sme prišli do Košíc len tesne pred štartom, takže sme toho veľa nevideli, ale myslím si, že si jazdci tieto preteky užijú.

V tíme Gazprom - RusVelo ste prvú sezónu. Ako by ste zhodnotili jej doterajší priebeh?

Nebola to vydarená sezóna, pretože nám chýbali víťazstvá. Ja som nebol spokojný s jarnými klasikami, ktoré boli mojim veľkým cieľom. To ma mrzí, ale ešte je pred nami do polovice októbra niekoľko pretekov.

Aké máte ambície na pretekoch Okolo Slovenska?

Máme tu mladých chalanov, s ktorými sa budem môcť podeliť o svoje skúsenosti. Budem sa snažiť ich doviesť do nejakého šprintu a ja uvidím, ako sa rozbehnem.