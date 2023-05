Víťaz, ktorého by nikto netipoval. Na Gire zdolal v závere aj Čecha

Išiel som iba zbierať body do vrchárskej súťaže a byť vpredu, aby som tam bol pre lídra nášho tímu Lorenza Fortunata. Zrazu sme mali veľký náskok.

Zistil som, že to dotiahneme do konca. Snažil som sa ušetriť čo najviac síl a v závere dal do toho všetko," povedal Bais podľa Cycling News.

V celkovej klasifikácii sa nič nezmenilo, favoriti sa navzájom strážili, a tak v ružovom drese zostal Nór Andreas Leknessund z tímu DSM.

Detailný priebeh 7. etapy Giro d'Italia 2023

Piatková etapa bola prvou vysokohorskou skúškou v tohtoročnom itinerári. Cyklistov čakali dve prémie druhej kategórie a cieľ na "jednotkovom" vrchu Gran Sasso, na ktorý viedlo 26,5 km dlhé stúpanie s prevýšením 3,4 %.

Únik dňa vytvorila štvorica jazdcov. Vacka, Baisa a Petilliho doplnil Eritrejčan Henok Mulubrhan z tímu Green Project-Bardiani CSF-Faizane.